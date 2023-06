A családtámogatások az édesapák életét is megkönnyítik

Június harmadik hétvégéje az apák napja, amelyet évről évre egyre több családban ünnepelnek. Köszönet illet minden férfit a családjáért végzett munkáért és a gyermeknevelésben vállalt szerepéért – hangsúlyozta az apák napja alkalmából Hornung Ágnes a közösségi oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kiemelte: Magyarország kormánya több intézkedéssel is segíti, hogy a férfiak apaként is kiteljesedhessenek, mivel szerepük a gyermekek fejlődésében, személyiségük kialakulásában kimagasló jelentőségű, a család a férfiaknak is testi-lelki egészségvédő tényező, a családon belüli feladatmegosztás pedig könnyebbé teszi a gyermeket nevelők mindennapjait. Kitért arra is, hogy a kormány a mostani háborús időkben is megőrzi Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és a családi adókedvezményt, valamint védelmet nyújt a családtámogatásoknak, amelyek az édesapák életét is jelentősen könnyítik.

Az apák napja alkalmából a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) továbbá egy közleményt adott ki, amelyben az édesanyáknak és édesapáknak járó támogatásokat részletezte. Mint írták, a 2011 óta működő családi adórendszer Európa egyik legkedvezőbb adórendszere a gyermeket nevelő édesapák és édesanyák számára. Az édesapák is igényelhetik a családi pótlékot, gyermekgondozási díjat (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes), valamint a gyermeknevelési támogatást (gyet). Ezenfelül az apák is élhetnek a gyed extra lehetőségével is, amellyel több – különböző korú – gyermek után egy időben is járhatnak a gyermekgondozási ellátások, valamint a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül dolgozhatnak a szülők a gyed és a gyes folyósítása mellett. A minisztérium tájékoztatása szerint 2022-ben több mint 118 ezer szülő részesült a gyed extra valamely kedvezményében, a gyed és/vagy a gyes folyósítása mellett összesen csaknem 65 ezer szülő végzett keresőtevékenységet, akiknek mintegy 30 százaléka férfi volt.

Jelezték azt is, hogy a gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön jogosult lehet, ezáltal a gyermek betegsége esetén az anya és az apa is azonos számú napra kaphat táppénzt. A gyermek után járó pótszabadságot mindkét szülő egymástól függetlenül is igénybe veheti, amely 16 évesnél fiatalabb gyermek után 2 nap, két gyermek után 4, kettőnél több gyermek után pedig évente 7 munkanap pótszabadságot jelent. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után a szülőt, így az apát is, 2 munkanappal több pótszabadság illeti meg. 2023. január 1-jétől 10 munkanap apasági szabadság illeti meg a dolgozó apákat gyermekük születése vagy örökbefogadása esetén. Ugyancsak idén január 1-jétől a szülő, így adott esetben az apa, ha munkaviszonya legalább fél éve fennáll, gyermeke 8 éves koráig kérheti foglalkoztatását részmunkaidőben vagy távmunkában – részletezte a KIM.

