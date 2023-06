Lemondott miniszteri biztosi pozíciójáról Rácz Zsófia

Lemondott miniszteri biztosi pozíciójáról Bódi-Rácz Zsófia. A döntés május 31-e este 11 órától hatályos – derül ki a szerda esti Magyar Közlönyből. Rácz Zsófiát 2019-ben nevezték ki ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkárrá, 2022 nyarán, az új Orbán-kormányban azonban Navracsics Tibor felkérésére miniszteri biztosaként folytatta a munkát a Területfejlesztési Minisztériumban.

Rácz Zsófia feladatai között szerepelt, hogy a területfejlesztési koncepciók megalkotása során javaslatokat tegyen Navracsics Tibornak, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a fiatalok életminőségének, élethelyzetének javításához, illetve a generációk közötti együttműködés erősítéséhez. Rendszeresen kapcsolatot tartson az érintett érdekképviseleti szervezetekkel, elősegítse a fiatalok sajátos igényeinek fejlesztéspolitikai tervezési folyamatban való érvényesítését, hidat képezzen a döntéshozók és a helyben élő fiatalok között, megjelenítve a fiatalok szempontjait a területfejlesztési koncepciók kidolgozása során. Továbbá kísérje figyelemmel a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatási, fejlesztési folyamatát, és komplex javaslatot tegyen a fiatalok szülőföldön maradására irányuló intézkedések hatékonyságnövelésére vonatkozóan.

A Világgazdaság összefoglalója szerint korábban a politikus komoly eredményként értékelte a 25 éven aluliak szja-mentességét. Elmondta azt is, hogy az szja-mentesség esetében a jogszabály kidolgozásában a helyettes államtitkárságuk is kivette a részét. „Több olyan intézkedést is meg kell említenem, amelyeket az elődeimtől kaptam és tovább vittem, mint például a KRESZ és a nyelvvizsga díjának visszatérítése, és sok program volt, amit nem én kezdeményeztem” – mondta Rácz.

Borítókép: Rácz Zsófia (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)