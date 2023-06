Potápi Árpád János: A legfontosabb az eddig elért eredmények megvédése

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy Mezőkövesd nemcsak kultúrája és gyógyfürdője, de ipara miatt is különleges. A városban jellemzően nagy családi vállalkozások vannak, köztük több olyan is amelynek több mint 10 milliárd forint az árbevétele. Hozzátette, sokat dolgoztak azon, hogy a térség gazdasága erős, turizmusa ismert, munkanélkülisége alacsony legyen, így a város és a régió is élhető hellyé váljon.

Az államtitkár, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a határon túli magyarság sorsa, és szülőföldön történő boldogulásuk elősegítése a kormány számára kiemelt jelentőséggel bír.

Úgy fogalmazott, „fontos az, hogy egy nemzet tudjunk lenni”, ehhez pedig a Pénzügyminisztériummal hozzájárultak és a jövőben is hozzá fognak járulni gazdasági és infrastrukturális fejlesztési programokkal.

Tállai András elmondta, a jövő évi költségvetés első és legfontosabb feladata hogy megvédjék az olyan eddigi eredményeket, mint például az elmúlt 10 évben létrehozott egymillió munkahely. Hozzátette, a rezsicsökkentett ár, majdnem 1000 milliárdjába kerül a költségvetésnek, tehát ennyivel kellene többet fizetnie a magyar lakosságnak, ha az állam piaci áron szolgáltatná számukra az energiát. Ennek ellenére a kormány az átlagfogyasztásig 2024-ben is meg tudja majd védeni a magyar családokat – mondta az államtitkár.

Fekete Zoltán (Fidesz-KDNP), Mezőkövesd polgármestere köszöntőjében elmondta, a nyolc találkozóból ez a hetedik, amit a városban tartanak. Úgy fogalmazott, összejövetel „kiállta az idő próbáját”, hiszen úgy tűnik a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozójára van igény. Köszönetet mondott a nemzetpolitikáért felelős államtitkárságnak a rendezvény megszervezéséért, és mindazoknak, akik részt vesznek rajta.