Halász János: A baloldal felrúgta a kampányfinanszírozással kapcsolatos konszenzust

– Egy hete láttak napvilágot a 2022-es választási kampány baloldali finanszírozási botrányáról szóló újabb részletek. A legfrissebb fejlemények Karácsony érintettségétől is szóltak, és egy baloldali képviselő úgy fizetett be ötszázmillió forintot a 99 Mozgalom számára, hogy neki nem is volt ennyi pénze. A főpolgármester azt állította, hogy a több százmillió forint egy zárt adománygyűjtő dobozban gyűlt össze. Ez mennyire életszerű? – fogalmazott napirend előtti felszólalásában Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Közölte, hogy a nagyobbik kormánypárt a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszter fordult.

Mint mondta, a baloldal még azzal is trükközött, hogyan folyatták keresztül ezeket a támogatásokat a különféle szervezeteken. Halász János szerint most ismerik fel a külföldi adományozók, hogy még ezt a pénzt is ellopta a baloldal.

– A baloldal felrúgta azt a konszenzust, hogy külföldről nem lehet kampányt finanszírozni, és mindez súlyos szuverenitási probléma. Nem fogjuk hagyni, hogy a baloldal joghézagokat használjon ki, és így külföldi befolyásszerzési kísérleteknek tegye ki az országot – szögezte le Halász János.

Válaszában Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára jelezte: minden válság során a magyar baloldal a nemzeti érdekkel szemben határozta meg magát.

– Meg vannak véve kilóra, és ezért képvisel a magyar baloldal külföldi érdekeket a magyarral szemben. Nem Magyarországon akarnak választást nyerni, hanem külföldi erők segítségével. Aki eladja magát, az eladja a szuverenitását, és az ország önállóságát is

– húzta alá az államtitkár.

Borítókép: Halász János (Fotó: Mirkó István)