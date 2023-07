Kocsis Máté feladványa Gyurcsány Ferencről: Mi a három különbség a két kép között?

Kocsis Máté azt kérdezte a követőitől a közösségi oldalán, hogy

mi a három, apró különbség a két kép között?

A válaszok sem maradtak el, a kommentelők között volt, aki csak annyit írt, hogy leesett az első kampánytábláról a hamis üzenet. Más szerint le van fordítva a való jelentésére.

Kocsis Máté nemrég a júliusi tusványosi találkozón arról beszélt, hogy pártjával mindig is tudták, hogy a baloldali médiát is külföldről finanszírozzák. Ezzel megtanultak együtt élni, de azzal nem tudnak, hogy külföldi milliárdosoktól elfogadnak pénzt, „és nem számolnak be róla, hogy mit kértek tőlük külföldről ezért a pénzért”.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldalon belül a DK lesz a 2024-es önkormányzati és az európai parlamenti választások után a legerősebb ellenzéki párt, és ha valaki még boldogulni akar azon a térfélen, annak be kell majd állnia Gyurcsány Ferenc pártjába.