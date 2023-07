Kocsis Máté a baloldal politikájáról: A magyarok ezt már nem tolerálják

– Az ellenzék ügyében lehetünk önkritikusak. Az a politika nem fog működni, és eddig sem működött, hogy különböző szimbolikus ügyekben szállunk szembe politikai értelemben a kormánnyal: ha a kordonok között ugrabugrálunk, ha a Kunigunda útjára vonulunk folyamatosan és jogállami vagy médiaviszonyokra vonatkozó kritikákat teszünk. Amivel eredményt lehetne elérni, az a tartalmi ügyek következetes képviselete – vélekedett Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese csütörtökön Tusnádfürdőn, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pártközi vitafórumán.

Kocsis Máté szerint a 2024-es választások után a baloldali politikusoknak be kell majd állniuk a DK-ba. Fotó: Bach Máté

Kanász-Nagy Máté azt mondta, Karácsony Gergely adományládás történetét vissza kell utasítani, és Budapest főpolgármesterének be kellene számolnia ezekről a pénzekről. Molnár Zsolt, az MSZP parlamenti képviselője azt mondta, nem tudott az adománygyűjtésről, nem is látott adományládákat, de ha Karácsony Gergely ezt tisztázta, akkor szerinte „nincs okunk ezt nem elhinni”. A politikus egyetértett azzal, hogy a külföldieknek nem szabad beleszólniuk abba, hogy mi történik Magyarországon. Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője azt mondta, magyarázatot vár Karácsony Gergelytől arra, hogy „miért ütötte el a villamos”, és hogy ennek mi köze van az előválasztási kampányba érkezett 506 millió forinthoz.

A baloldal profitált a gazdasági válságon?

Kocsis Máté elmondta, pártjával tudták mindig hogy a baloldal médiáját is külföldről finanszírozzák. Ezzel megtanultak együtt élni, de azzal nem fognak, hogy külföldi milliárdosoktól elfogadnak pénzt, „s nem számolnak be róla, hogy mit kértek tőlük külföldről ezért a pénzért”. Szerinte a baloldalon belül a DK fogja megnyerni a 2024-es önkormányzati, és európai parlamenti választásokat, és ha valaki akar még boldogulni a baloldalon, annak be kell állnia majd a DK-ba.

Az ellenzék profitált a gazdasági válságon: ha megnézzük a forint–dollár árfolyam változását, akkor nem lehetnek kétségeink. Ez egy másfajta profitálás volt, mint amit a politikai porondon elvárna az ember

– mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese. A politikus kifejtette: komoly erőfeszítés kellett ahhoz, hogy háborús körülmények között fenntartsák a rezsicsökkentést és növelni tudják a munkahelyek számát. Úgy véli, nemcsak mögöttünk van nehéz időszak, hanem előttünk is, éppen ezért hoz a kormány olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik az inflációt, megtartják a munkahelyeket, megőrzik a családtámogatásokat és a nyugdíjak értékét.

A kormánypárti politikus leszögezte: év végére egy számjegyű lehet az infláció, tenni is fognak érte.

Brenner Koloman szerint túlzott osztogatásba kezdett a kormány a választások előtt, amelyből a magyar emberek tartalékolni tudtak, s így nem érezték a válság súlyát. Úgy véli, ez az oka annak, hogy nem csökkent a kormánypártok támogatottsága. A Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője szerint az elmúlt évek gazdaságpolitikája miatt magas az infláció. A baloldali politikus kíváncsi rá, hogy mennyire lehet majd mesterségesen csökkenteni az inflációt. Az, hogy a jövőbeli válság mennyire fog látszódni a politikai erőviszonyok átrendeződésén, szerinte az ellenzéki politikusoktól függ, ők megpróbálnak majd jó választ adni a problémákra.

„Mindig minden ellen vagyunk, de semmi mellett nem vagyunk”

Kocsis Máté nem tud mit kezdeni azzal az érvvel, hogy a baloldal követeli a béremeléseket, majd miután ez megtörténik, azt választási osztogatásnak nevezik. Mint mondta, a béremelés járt az érintett ágazatoknak, ráadásul ez okozta azt, hogy a tavalyi átlagbér-növekedés megelőzte az inflációs mutatókat.

Kocsis Máté szerint nincs létjogosultsága ennek a gondolkodásnak. Fotó: Bach Máté

A Fidesz frakcióvezetője kifejtette, minden európai országban komoly infláció van, s szerinte azon kellene gondolkodnunk, hogy az inflációt kiváltó folyamatot hogyan tudjuk megoldani. Úgy vélte, hogy a háború fenntartásához szükséges eszközöket nem kellene szállítani a frontvonalra, hanem az unió erejét arra kellene fordítani, hogy a háború minél előbb véget érjen. A kormánypárti politikus meg van győződve róla, hogy a „mindig minden ellen vagyunk, de semmi mellett nem vagyunk” baloldali logika káros, és a magyar választók ezt már nem tudják tolerálni.

Nincs létjogosultsága ennek a gondolkodásnak. A baloldalon azt gondolják, hogy minél rosszabb az országnak, annál előbb megbukik a kormány. Ez nem megy már át a magyar gondolkodáson

– jegyezte meg. Molnár Zsolt szerint óriási hiba, hogy a hatósági árakat kivezeti a kormány. Mint mondta, ezek szociáldemokrata intézkedések, s ezt ők támogatják. Úgy vélte, eljött az az időszak, hogy a lángost már négybe kell vágni a Balatonon, mert a magyarok már nem tudnak egy egészet venni maguknak. Azt is mondta, szerinte négymillió koldus országává vált Magyarország. Szerinte a Balatonra sem tudnak már eljutni a magyar emberek, nem tudják kifizetni a strandárakat.

– Mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a sátorban, békepártiak vagyunk. Sőt, olyan politikust sem ismerek, aki háborúpárti lenne – zárta gondolatait a baloldali politikus.

Hideg polgárháborús állapot?

Nacsa Lőrinc erre reagálva felidézte Karácsony Gergely azon mondatait, miszerint Magyarország háborúban áll Oroszországgal. – Ezt semmiképp nem nevezném békepártiságnak.

Milyen békepártiság az, amikor a ti legnagyobb politikai funkciót betöltő társatok ilyen kijelentést enged meg magának? Vagy amikor nem támogatjátok a kormány békét elősegítő intézkedéseit?

– tette fel a kérdést. Kanász-Nagy Máté szerint hideg polgárháborús állapot van Magyarországon, s odahaza nem tudnak megfelelően vitázni a politikusok, ugyanis „különböző lövészárokból lövöldöznek egymásra”. Úgy vélte, politikai értelemben nincs béke hazánkban. Szerinte a kormány törésvonalakat alakít ki a társadalomban, s ellenfeleit „nemzetietlenként” határozza meg. Fontos lenne, ha a politikusok kialakítanának nemzeti minimumokat bizonyos kérdéskörökben. Kanász-Nagy Máté szerint a kormány finanszírozza Oroszországot a szénhidrogének vásárlásával. A fegyverszállítást pedig az LMP nem fogja támogatni Magyarország speciális helyzete miatt.

Hogy veszitek ti a szátokra azt, hogy mi oroszbarátok lennénk?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté. Hozzátette: az oroszok 1849-ben, a világháborúban, 1956-ban, és utána sem tettek semmi jót ennek az országnak, így ezt családi alapon kikéri magának. – A kőolajkészleteink 85 százalékát, a földgázkészleteink 92 százalékát külföldről szállítjuk be. Nem tudjuk máshonnan, mert nincs sajátunk. A mi kitettségünk a legnagyobb az unióban. Geopolitikai helyzetünknek vannak adottságai. Nem tudjuk máshonnan venni a nyersanyagot – reagált a politikus. A Fidesz frakcióvezetője szerint az LMP, a Jobbik vagy az MSZP ma be sem jutna a parlamentbe, s ők egy szövetségi rendszerben politizálnak más pártokkal. – A nagykutyák, a DK és a Momentum, amely háromszor akkora párt mint a tiétek, politikai értelemben az ő véleményük számít a ti oldalatokon – mondta vitapartnereinek.