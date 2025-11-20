Rendkívüli

Meztelenül rohant ki a házból egy autista kisfiú Lajosmizsén, azóta nem találják + fotó

Meztelenül rohant ki a házból egy autista kisfiú Lajosmizsén, azóta nem találják + fotó

A gyermek nem beszél.

Meztelenül kiszaladt az utcára a hétéves Hriazik Dilen délután három óra környékén Lajosmizsén, az Alsólajos tanya egyik házából – adta hírül a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. 

Az autista fiút nagy erőkkel keresik, a gyermekről azt is tudni lehet róla, hogy nem beszél. 

Arra kérnek, hogy aki a kisfiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

