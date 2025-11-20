Meztelenül kiszaladt az utcára a hétéves Hriazik Dilen délután három óra környékén Lajosmizsén, az Alsólajos tanya egyik házából – adta hírül a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
Meztelenül rohant ki a házból egy autista kisfiú Lajosmizsén, azóta nem találják + fotó
A gyermek nem beszél.
Az autista fiút nagy erőkkel keresik, a gyermekről azt is tudni lehet róla, hogy nem beszél.
További Belföld híreink
Arra kérnek, hogy aki a kisfiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A tűzoltók a biztonságot erősítik, a kormány pedig javítja a munkájukhoz szükséges feltételeket
Új tűzoltóautókkal, ruha- és sisakfajlesztéssel segít a kormány.
Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállítórepülőgépe + videó
A katonai szállítórepülőgép a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.
Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó
„Nagy politikai zseni vagy, Peti!” – üzente a politikus.
Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát
A kormánypártok fővárosi frakciója szerint nem az ő feladatuk megoldani a Karácsony-többség által előidézett válságot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A tűzoltók a biztonságot erősítik, a kormány pedig javítja a munkájukhoz szükséges feltételeket
Új tűzoltóautókkal, ruha- és sisakfajlesztéssel segít a kormány.
Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállítórepülőgépe + videó
A katonai szállítórepülőgép a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.
Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó
„Nagy politikai zseni vagy, Peti!” – üzente a politikus.
Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát
A kormánypártok fővárosi frakciója szerint nem az ő feladatuk megoldani a Karácsony-többség által előidézett válságot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!