Meztelenül rohant ki a házból egy autista kisfiú Lajosmizsén, azóta nem találják + fotó

Arra kérnek, hogy aki a kisfiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.