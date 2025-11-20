Különös kegyetlenséggel gyilkolta meg a fiatalkorú rokonát egy szabolcsi férfi, és még le is vetkőztette

Útközben viszont összevesztek, a vádlott a fiút ököllel mellbe vágta, erősen pofon ütötte, majd felkapott a földről egy karót, és azzal kétszer, nagy erővel fejbe vágta. A sértett vérző fejjel a földre rogyott, a vádlott behúzta egy fa alá, ahol folytatta a verést, majd levetkőztette, elvette mobiltelefonját és a cipőjét is. A ruhadarabokat eladta, majd kábítószert vett magának.

A sértett a helyszínen belehalt a bántalmazásba. Halálát fulladás okozta. A vádlott legalább huszonnyolc alkalommal megütötte, megtaposta, ebből legalább tizennyolc fejtájékot, egy a nyakat érte.