Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Különös kegyetlenséggel gyilkolta meg a fiatalkorú rokonát egy szabolcsi férfi, és még le is vetkőztette

Különös kegyetlenséggel, aljas célból, kábítószerrel összefüggésben elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt életfogytiglanra ítélt nem jogerősen egy 21 éves férfit a Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön – tudatta a bíróság.

Forrás: MTI2025. 11. 20. 17:25
illusztráció Forrás: Pexels
A büntetett előéletű férfi megölte, majd kifosztotta fiatalkorú rokonát. Tavaly május 13-án egy kocsmában találkozott a 17 éves sértettel, akinél kétezer forint volt, amit átadott a vádlottnak, és együtt indultak a szomszédos településre kábítószert vásárolni. 

Útközben viszont összevesztek, a vádlott a fiút ököllel mellbe vágta, erősen pofon ütötte, majd felkapott a földről egy karót, és azzal kétszer, nagy erővel fejbe vágta. A sértett vérző fejjel a földre rogyott, a vádlott behúzta egy fa alá, ahol folytatta a verést, majd levetkőztette, elvette mobiltelefonját és a cipőjét is. A ruhadarabokat eladta, majd kábítószert vett magának.

A sértett a helyszínen belehalt a bántalmazásba. Halálát fulladás okozta. A vádlott legalább huszonnyolc alkalommal megütötte, megtaposta, ebből legalább tizennyolc fejtájékot, egy a nyakat érte.

Az elsőfokú bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett aljas célból elkövetett emberölés bűntettében is kimondta a vádlott bűnösségét, a gyilkosságot azért követte el, hogy a kétezer forintból vásárolt kábítószeren ne kelljen a sértettel osztozkodnia.

A bíróság kimondta továbbá a vádlott bűnösségét kifosztás, illetve fogyasztással elkövetett kábítószer-birtoklás vétségében is.

Az elsőfokú bíróság halmazati büntetésül életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki, melyből a különös visszaeső vádlott fiatal felnőtt korára tekintettel feltételes szabadságra kerülhet, legkorábban 25 év elteltével. Az ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett ellene.

