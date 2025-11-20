A kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni gazdasági fórumon csütörtökön.

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságuk fejlesztéséről. Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A 11 pontból álló adócsökkentési programról azt mondta, hogy azt a bankadó emeléséből finanszírozzák. Kitért arra, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek megszüntetnék a bankadót, és azt szorgalmazzák, hogy „ne adjunk a vállalkozásoknak támogatást. Ezt teljes mértékben elutasítjuk, a mi irányunk fordított” – fogalmazott.