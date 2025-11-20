Rendkívüli

A kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

Nagy Márton: Fontos, hogy a kis- és középvállalati szektor elég forráshoz jusson.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 19:01
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: Vémi Zoltán
A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni gazdasági fórumon csütörtökön.

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságuk fejlesztéséről. Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A 11 pontból álló adócsökkentési programról azt mondta, hogy azt a bankadó emeléséből finanszírozzák. Kitért arra, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek megszüntetnék a bankadót, és azt szorgalmazzák, hogy „ne adjunk a vállalkozásoknak támogatást. Ezt teljes mértékben elutasítjuk, a mi irányunk fordított” – fogalmazott.

 

A miniszter hatalmas lépésnek nevezte a 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomagot, és kiemelte, hogy a vállalkozásokat segítő további programok közül megduplázták a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét; bevezették a fix 3 százalékos kkv-hitelt és elindult a Demján Sándor 1+1 kkv Beruházás-élénkítő támogatási program.

Nagy Márton elmondta, hogy a kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

Kérdésre válaszolva a miniszter az euró bevezetéséről azt mondta, hogy az euróövezetbe Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie, de ez nem jelenti azt, a jövőben nem lesz olyan időszak, amikor bevezethetné. Szerinte az euróövezeti csatlakozás akkor lesz optimális, amikor Magyarország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. – Jelenleg 75 százalékon vagyunk – mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva a 14. havi nyugdíjról azt mondta, hogy annak első részletét, egynegyed részét februárban fogják kiutalni, vagyis februárban a nyugdíjasok megkapják három különböző utalásban az alapnyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi negyedrészét.

Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok pénzt juttatott a kormány a nyugdíjasoknak, mert az inflációs kompenzációval – amelyet novemberben fizettek ki – és az élelmiszer-utalványokkal együtt az év végén plusz 200 milliárd forintot adnak. A 14. havi első részletével pedig további 460 milliárd forintot fog nyújtani a kormány a nyugdíjasoknak.

