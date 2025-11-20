Botrány a Duna mentén: a polgármester leterelné a bicikliseket a kerékpárútról

Az ország egyik legszebb táján halad, ráadásul kiváló minőségű az a bizonyos problémás út, ami a Lupa-tó és a Szentendrei-Duna-ág között kanyarog, és ami miatt most kitört a botrány. Valójában azonban évek óta konfliktusok kereszttüzében van a Budakalász közigazgatási területén át vezető nemzetközi EuroVelo 6-os kerékpárútszakasz.

Fotó: Pixabay

A probléma eredeti forrása, hogy a festői ártéri területen már régóta egy keskeny, de kiváló minőségű úton osztoznak a kerékpárosok és a gyalogosok.

Manófalva pusztulása

A közelmúltban azonban olaj volt az amúgy is lobogó tűzre, hogy a helyszínen mindenszentek éjszakáján valaki vagy valakik szétverték Manófalvát Budakalászon – közölte akkor a Budakalász Blogol közösségi oldal.

Az eset akkor kapott országos figyelmet, hiszen nem kisrészt éppen a nemzetközi kerékpárút népes forgalma miatt rengetegen ismerik Kánya Tamás land-art művész Manófalvának nevezett birodalmát az ártéri fák között: a művész a kerékpárút mentén természetes anyagokból épített minibirodalmat, ami november elején helyrehozhatatlan károkat szenvedett, mert a mesevilágot feldúlták, és a „falut” gyakorlatilag megsemmisítették.

Manófalva a rongálás után Fotó: Facebook

Ez az a bizonyos helyszín, ami amúgy is sok embert vonzott, ezért az útvonal különböző célú használói, elsősorban a biciklisták és a gyalogosok sokszor keveredtek egymással konfliktusba, mert állítólag bajosan fértek el a szűk úton.

Budakalász bekeményítene

A Manófalvával történtek hatására Budakalász leporolta egy korábbi javaslatát, és egy bejegyzés jelent meg minap a település honlapján.

Eszerint Forián-Szabó Gergely polgármester sürgeti az EuroVelo 6 nyomvonalának módosítását, és kezdeményezi egy alternatív, a Duna-partot elkerülő nyomvonal kialakítását.

A Budakalász honlapján közzétett írás szerint az ártéri szakaszon a nagy sebességgel közlekedő kerékpárosok és az ugyanott gyalogosan sétálók egyidejű jelenléte miatt Manófalva nélkül is jelentős a balesetveszély, illetve a part üdülőterületi szakaszán, a Duna sétányon még több a konfliktushelyzet, ott ugyanis a helyben lakók is rendszeresen szembesülnek a vegyes használat (bringások, helyben lakók, autósok, futók, gyalogosok, kutyát sétáltatók, babakocsival közlekedők) miatti feszültségekkel.