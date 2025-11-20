Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Botrány a Duna mentén: a polgármester leterelné a bicikliseket a kerékpárútról

Egy eszetlen vandalizmusra adandó válaszként elterelnék az ország legfontosabb kerékpárútját. Erre tesz legalábbis javaslatot Budakalász polgármestere. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium azonban árnyaltabban áll az ügy megoldásához.

2025. 11. 20. 19:22
Fotó: Sánta András
Az ország egyik legszebb táján halad, ráadásul kiváló minőségű az a bizonyos problémás út, ami a Lupa-tó és a Szentendrei-Duna-ág között kanyarog, és ami miatt most kitört a botrány. Valójában azonban évek óta konfliktusok kereszttüzében van a Budakalász közigazgatási területén át vezető nemzetközi EuroVelo 6-os kerékpárútszakasz.

Fotó: Pixabay

A probléma eredeti forrása, hogy a festői ártéri területen már régóta egy keskeny, de kiváló minőségű úton osztoznak a kerékpárosok és a gyalogosok.

Manófalva pusztulása

A közelmúltban azonban olaj volt az amúgy is lobogó tűzre, hogy a helyszínen mindenszentek éjszakáján valaki vagy valakik szétverték Manófalvát Budakalászon – közölte akkor a Budakalász Blogol közösségi oldal.

Az eset akkor kapott országos figyelmet, hiszen nem kisrészt éppen a nemzetközi kerékpárút népes forgalma miatt rengetegen ismerik Kánya Tamás land-art művész Manófalvának nevezett birodalmát az ártéri fák között: a művész a kerékpárút mentén természetes anyagokból épített minibirodalmat, ami november elején helyrehozhatatlan károkat szenvedett, mert a mesevilágot feldúlták, és a „falut” gyakorlatilag megsemmisítették.

Manófalva a rongálás után  Fotó: Facebook

Ez az a bizonyos helyszín, ami amúgy is sok embert vonzott, ezért az útvonal különböző célú használói, elsősorban a biciklisták és a gyalogosok sokszor keveredtek egymással konfliktusba, mert állítólag bajosan fértek el a szűk úton.

Budakalász bekeményítene

A Manófalvával történtek hatására Budakalász leporolta egy korábbi javaslatát, és egy bejegyzés jelent meg minap a település honlapján.

Eszerint Forián-Szabó Gergely polgármester sürgeti az EuroVelo 6 nyomvonalának módosítását, és kezdeményezi egy alternatív, a Duna-partot elkerülő nyomvonal kialakítását.

A Budakalász honlapján közzétett írás szerint az ártéri szakaszon a nagy sebességgel közlekedő kerékpárosok és az ugyanott gyalogosan sétálók egyidejű jelenléte miatt Manófalva nélkül is jelentős a balesetveszély, illetve a part üdülőterületi szakaszán, a Duna sétányon még több a konfliktushelyzet, ott ugyanis a helyben lakók is rendszeresen szembesülnek a vegyes használat (bringások, helyben lakók, autósok, futók, gyalogosok, kutyát sétáltatók, babakocsival közlekedők) miatti feszültségekkel.

A bejegyzés szerint Forián-Szabó Gergely polgármester a megoldás érdekében több alternatív útvonalra vonatkozó javaslattal már tavaly megkereste az Aktív Magyarország program munkatársait.

Budakalász útvonaljavaslatai (Budakalász.hu)

A javaslat lényege, hogy a part menti sétányt külön kell választani a „bringasztrádától”, ezért – mint írják – a polgármester Révész Máriusz államtitkárnak írt újabb levélében mielőbbi személyes egyeztetést kért, hogy megoldást találjanak a helyzetre.

A budakalászi javaslatot nem csupán a közlekedésbiztonság, hanem az EuroVelo 6 kerékpárút használhatósága is indokolja, hiszen a nemzetközi útvonal ártéri szakaszát a Duna áradása miatt sokszor hetekre le kell zárni. Alternatív útvonal kijelölésével ezek a problémák jelentősen csökkenthetők

– írta levelében a polgármester.

Csakhogy ez egy kerékpárút

A Magyar Nemzet kérdésére a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium illetékese, Madarász-Losonczy Bálint, az aktív mobilitási főosztály vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémásnak kikiáltott útszakasz nem más, mint egy kerékpárút.

Ez azt jelenti, hogy jogilag ez egy kék KRESZ-táblával jelölt útszakasz, a táblán a kerékpárpiktogrammal.

Az út ennek megfelelően kerékpárútként épült és helyezték forgalomba, immár öt éve, 2020-ban épült meg, európai uniós forrás felhasználásával, és itt vezet az EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpárútvonal, ami Ausztriából érkezik, és Bécs érintésével a Duna mentén halad Magyarországon át Szerbia felé.

Madarász-Losonczy Bálint azt is hozzátette, amit a kerékpárosok is pontosan tudnak, hogy ez egy nagyon jó út lett, ami szép természeti környezetben vezet, és már az építésekor is arra kellett törekedni, hogy az ottani fákat megőrizzék, mert különösen értékes ártéri erdei fajok vannak ezen a területen, amikre a természetvédelmi hatóság kiemelten figyel.

Mindebből következik, hogy ez nem sétány.

Ennek ellenére közlekedhetnek rajta a gyalogosok, mert a KRESZ megengedi, hogy a gyalogos – ha nincs más lehetősége – használhatja. Viszont a tény kedvéért mégiscsak fontos tudni, hogy ez egy kerékpárút.

Gyalogosan a kerékpárúton, avagy mit mond a KRESZ?

A KRESZ értelmében a gyalogosok használhatják a kerékpárutat bizonyos feltételekkel:

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, ott az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. 
Továbbá a módosított KRESZ szerint: „A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.” 

Tehát ha nincs járda, a gyalogos átmehet a kerékpárútra, ám ha a kerékpárúton gyalogol, akkor ügyelnie kell, hogy ne akadályozza vagy veszélyeztesse a kerékpárosokat.

Manófalva, az illegális település

És ha már szóba került Manófalva, Madarász-Losonczy Bálint erről elmondta, hogy egy nagyon kedves kezdeményezésről van szó, amiről azonban

tudni kell, hogy megfelelő engedély nélkül épült,

amit egyébként meg kellett volna kérni, és a minisztérium információi szerint a képzőművész, aki készítette, nem várta meg az út kezelőjének, a Magyar Közútnak a hozzájárulását, ami egyébként végül nemleges lett, éppen azért, mert egy olyan pluszforgalomvonzó elem, ami átgondolatlanul került oda.

Ezért azt gondolom, hogy Manófalvát a dologba csak annyiban szabad beemelni, hogy ez most felszínre hozta az egyébként is létező problémát.

Szomorú, ami történt, de ez az út alapból is egy nagyon népszerű kerékpáros útvonal, és érthető okokból természetesen a gyalogosok is használják.

Alternatív útvonalak és a tolerancia jelenthetné a megoldást

Azt is megtudtuk a főosztályvezetőtől, hogy a minisztériumot a budakalászi önkormányzat még hivatalosan nem kereste meg, ennek ellenére nyilvánvalóan tudnak az ügyről.

Az a véleményünk, hogy semmiképpen sem az a megoldás, hogy a kerékpáros-forgalmat el kell teremni, mert ez egy kerékpárút.

Tehát a minisztérium álláspontja szerint olyan alternatívát lehet keresni, hogy egy másik utat is lehessen használni, de ilyen jelenleg nincs.

Ez nem olyan, hogy akkor kitesszük a táblákat, hogy a bringások erre vagy arra menjenek, hanem annak meg kell teremteni a feltételeit,

meg kell építeni az elkerülő utat, de ezek mind fizikai beavatkozást, tervezést, építést igényelnek, amiknek idő- és forrásigénye van, és ezek most nem állnak rendelkezésre. A minisztérium szerint meg kell próbálni addig is az együttműködést erősíteni a közlekedők között, és már jelenleg is

van kint sebességkorlátozó és figyelemfelhívó tábla, és ezek ellenére sajnos vannak olyan kerékpárosok, gyalogosok, rolleresek, akik időnként nem körültekintően közlekednek, emiatt történhetnek balesetek és lehetnek konfliktusok, de ennek semmiképpen nem az a megoldása, hogy a kerékpáros-útvonalat arrébb kell tenni.

Az EuroVelo 6 tehát eredendően egy kerékpáros-útvonal, annak itt a helye a Duna-parton, és mi ezt képviseljük, hogy ez így is maradjon – jelentette ki zárásként Madarász-Losonczy Bálint.

Borítókép: A budakalászi útszakasz kezdete. (Fotó: Sánta András)


