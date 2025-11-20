Európai UnióUkrajnaRadoslaw Sikorskikorrupciós botrány

Ukrajna uniós álma körül egyre több a kérdőjel

A lengyel diplomácia vezetője úgy látja, hogy Ukrajna uniós tagsága még hosszú ideig nem lesz valóság. Szerinte a belépéshez szükséges egyik kulcsfontosságú fázis már lezárult, ugyanakkor Magyarország továbbra is akadályozza a következő tárgyalási szakasz megnyitását. Sikorski a tagfelvétel legkomolyabb gátjaként az ukrajnai korrupció visszaszorításának elmaradását emelte ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 18:54
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter úgy látja, hogy Ukrajna legkorábban a 2030-as évek elején léphet be az Európai Unióba. Úgy fogalmazott, Ukrajna már túljutott egy lényeges akadályon – még akkor is, ha Magyarország továbbra is fékezi a folyamatot –, hiszen megkapta az uniós tagjelölti minősítést – írja az RBC-Ukraine.

Radoslaw Sikorski szerint Ukrajna leghamarabb a 2030-as évek elején lehet az EU teljes jogú tagja
Radoslaw Sikorski szerint Ukrajna leghamarabb a 2030-as évek elején lehet az EU teljes jogú tagja
Fotó: AFP

A napokban írtunk róla, hogy az Enerhoatom sikkasztási ügyébe sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Sikorski szerint Ukrajna csak a 2030-as évek elejére érhet el odáig, hogy az Európai Unió tagja legyen, ugyanakkor hangsúlyozta:

a korrupció visszaszorítása továbbra is alapfeltétel marad a felvételi folyamatban. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség minden jelölttől átlátható működést és pontos eljárásrendet követel. Hozzátette, hogy a mostani ukrán korrupciós ügy intő jelként szolgálhat Kijevnek.

Magyarország továbbra is gátolja a folyamatot

Ukrajna a magyar vétó miatt nem kezdheti el a csatlakozási tárgyalásokat, mivel az EU külpolitikai döntései – így a bővítés is – teljes egyetértést igényelnek. Orbán Viktor a közelmúltban azt vetette fel, hogy a teljes jogú tagság helyett a stratégiai partnerség modelljét lenne érdemes megfontolni Ukrajnával kapcsolatban. Erre reagálva Volodimir Zelenszkij leszögezte, hogy országának célja továbbra is a teljes körű uniós tagság, és nem fogadnak el semmilyen helyettesítő megoldást.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

