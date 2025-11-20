Ukrajna uniós álma körül egyre több a kérdőjel

A napokban írtunk róla, hogy az Enerhoatom sikkasztási ügyébe sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Sikorski szerint Ukrajna csak a 2030-as évek elejére érhet el odáig, hogy az Európai Unió tagja legyen, ugyanakkor hangsúlyozta:

a korrupció visszaszorítása továbbra is alapfeltétel marad a felvételi folyamatban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség minden jelölttől átlátható működést és pontos eljárásrendet követel. Hozzátette, hogy a mostani ukrán korrupciós ügy intő jelként szolgálhat Kijevnek.