Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter úgy látja, hogy Ukrajna legkorábban a 2030-as évek elején léphet be az Európai Unióba. Úgy fogalmazott, Ukrajna már túljutott egy lényeges akadályon – még akkor is, ha Magyarország továbbra is fékezi a folyamatot –, hiszen megkapta az uniós tagjelölti minősítést – írja az RBC-Ukraine.
Ukrajna uniós álma körül egyre több a kérdőjel
A lengyel diplomácia vezetője úgy látja, hogy Ukrajna uniós tagsága még hosszú ideig nem lesz valóság. Szerinte a belépéshez szükséges egyik kulcsfontosságú fázis már lezárult, ugyanakkor Magyarország továbbra is akadályozza a következő tárgyalási szakasz megnyitását. Sikorski a tagfelvétel legkomolyabb gátjaként az ukrajnai korrupció visszaszorításának elmaradását emelte ki.
A napokban írtunk róla, hogy az Enerhoatom sikkasztási ügyébe sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Sikorski szerint Ukrajna csak a 2030-as évek elejére érhet el odáig, hogy az Európai Unió tagja legyen, ugyanakkor hangsúlyozta:
a korrupció visszaszorítása továbbra is alapfeltétel marad a felvételi folyamatban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség minden jelölttől átlátható működést és pontos eljárásrendet követel. Hozzátette, hogy a mostani ukrán korrupciós ügy intő jelként szolgálhat Kijevnek.
További Külföld híreink
Magyarország továbbra is gátolja a folyamatot
Ukrajna a magyar vétó miatt nem kezdheti el a csatlakozási tárgyalásokat, mivel az EU külpolitikai döntései – így a bővítés is – teljes egyetértést igényelnek. Orbán Viktor a közelmúltban azt vetette fel, hogy a teljes jogú tagság helyett a stratégiai partnerség modelljét lenne érdemes megfontolni Ukrajnával kapcsolatban. Erre reagálva Volodimir Zelenszkij leszögezte, hogy országának célja továbbra is a teljes körű uniós tagság, és nem fogadnak el semmilyen helyettesítő megoldást.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!