Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király!

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök este 8 órától élőben jelentkezik egy beszélgetéssel a közösségi oldalán, és Bognár Györggyel, Hajdú B. Istvánnal fejtik meg, hogy „van-e élet a halál után”. Mint a kormányfő korábban írta, a kérdésre a választ „este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük”.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő azt általa megosztott képen látható az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságon is részt vevő játékos, amelyhez hozzátette:

Bognár Gyuri a legnagyobb király!

Este 8 órától élőben itt, a Facebookon – közölte a pontos helyet és időpontot is. A téma a magyar labdarúgás helyzete lesz.