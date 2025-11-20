Fontos bejelentést tett a Waberer’s csoport

A Waberer’s-csoport kivásárolja a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosát, és 100 százalékos tulajdonrészt szerez a biztosítóban – tette közzé a Waberer’s International Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

A tájékoztatásban felidézték: a Waberer’s 2024. július 8-án bejelentette, hogy 100 százalékos leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt. többségi, 66,925 százalékos részesedést szerez a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben, illetve a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben. A tranzakciót 2024. november 29-én zárták.

A Gránit Biztosító, élve a tranzakció keretében a Magyar Postával kötött együttműködési keretmegállapodásban rögzített vételi opciójával, az opciós időszak megnyílásakor (2025. november 30.) kivásárolja a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa, a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő részvénycsomagot, és ezzel a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100 százalékos tulajdonrészt szerez – közölték.

A kisebbségi részvénycsomag megvásárlása az együttműködési keretmegállapodásban rögzített, és a többségi részvénycsomag megvásárlásával megegyező árazási szint mellett valósul meg. A kisebbségi részesedési csomag megvásárlását a Gránit Biztosító saját forrásból finanszírozza.

A tranzakció zárására a szükséges biztosításfelügyeleti engedélyek beszerzését követően kerül sor.

A közleményben idézik Barna Zsoltot, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta:

az egy évvel ezelőtt megvásárolt biztosítótársaságok a várakozásaiknál is kedvezőbb eredményt értek el az elmúlt időszakban, és az erre az évre tervezett szinergialehetőségeket is sikerült kihasználni. Erre alapozva döntöttek úgy, hogy a nem életbiztosítási termékeket kínáló Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100 százalékos tulajdonrészt szereznek.

A 100 százalékos tulajdoni részesedés biztosítja, hogy a szintén nem életbiztosítási termékeket kínáló Gránit Biztosító Zrt.-vel elérhető szinergiahatások teljes mértékben kiaknázhatók legyenek a jövőben – jelezték.