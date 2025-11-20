Kegyetlen szerelmi történet vezetett egy nyúl fájdalmas tragédiájához Kecskeméten

A vádlottak párkapcsolatban éltek, a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek. Május 1-jén viszont annyira összevesztek, hogy a férfi elment otthonról, mire a nő a házi nyulat az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból éppen kilépő férfi irányába dobta.

A férfi felvette a földről a nyulat, majd nagy erővel belerúgott, amitől az állat több métert repült.

A közelben lévő pizzéria egyik vendége odament a földön fekvő nyúlhoz, ám mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, az állat addigra elpusztult.