Kegyetlen szerelmi történet vezetett egy nyúl fájdalmas tragédiájához Kecskeméten

Tárgyalás kitűzése nélkül, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet a Kecskeméti Járásbíróság tegy férfi és egy nő ügyében, akik ellen állatkínzás és garázdaság miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség.
A vádlottak párkapcsolatban éltek, a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek. Május 1-jén viszont annyira összevesztek, hogy a férfi elment otthonról, mire a nő a házi nyulat az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból éppen kilépő férfi irányába dobta.
A férfi felvette a földről a nyulat, majd nagy erővel belerúgott, amitől az állat több métert repült.
A közelben lévő pizzéria egyik vendége odament a földön fekvő nyúlhoz, ám mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, az állat addigra elpusztult.
A vádlottak erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen – írja a Bíróság.hu. A vádlottak a bűncselekmények elkövetését beismerték, és a tárgyalásról lemondtak.
A bíróság a többszörösen büntetett előéletű férfit – egyezően az ügyészség beismerés és a tárgyalásról lemondás esetére előterjesztett mértékes indítványával egyezően, aminél súlyosabb büntetés nem szabható ki – 10 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra –, míg a nőt – szintén egyezően az ügyészség indítványával – hatszázezer forint pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet a nő vonatkozásában jogerős, a férfi és védője azonban a büntetés enyhítése érdekében fellebbezést jelentettek be, amelyet a Kecskeméti Törvényszék bírál el.
