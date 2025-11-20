Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

erkélyföldvendégtragédia

Kegyetlen szerelmi történet vezetett egy nyúl fájdalmas tragédiájához Kecskeméten

Rohantak segíteni a szomszédos pizzériából, de akkor már késő volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Kecskeméti Törvényszék2025. 11. 20. 19:09
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tárgyalás kitűzése nélkül, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet a Kecskeméti Járásbíróság tegy férfi és egy nő ügyében, akik ellen állatkínzás és garázdaság miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség.

A vádlottak párkapcsolatban éltek, a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek. Május 1-jén viszont annyira összevesztek, hogy a férfi elment otthonról, mire a nő a házi nyulat az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból éppen kilépő férfi irányába dobta. 

A férfi felvette a földről a nyulat, majd nagy erővel belerúgott, amitől az állat több métert repült.

A közelben lévő pizzéria egyik vendége odament a földön fekvő nyúlhoz, ám mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, az állat addigra elpusztult.

A vádlottak erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen – írja a Bíróság.hu. A vádlottak a bűncselekmények elkövetését beismerték, és a tárgyalásról lemondtak.

A bíróság a többszörösen büntetett előéletű férfit – egyezően az ügyészség beismerés és a tárgyalásról lemondás esetére előterjesztett mértékes indítványával egyezően, aminél súlyosabb büntetés nem szabható ki – 10 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra –, míg a nőt – szintén egyezően az ügyészség indítványával – hatszázezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Az ítélet a nő vonatkozásában jogerős, a férfi és védője azonban a büntetés enyhítése érdekében fellebbezést jelentettek be, amelyet a Kecskeméti Törvényszék bírál el.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu