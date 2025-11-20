Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Hiányzik a boríték a tiszás orvosoknak? + videó

Politikailag inkorrekt műsorunkban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a PestiSrácok.hu munkatársa alaposan szétszálazta a Tisza Párt jelöltállási módszerét, ami szerintük egy nagy átverés, mert előre eldöntötték, hogy a jelöltaspiránsok közül ki lesz a befutó. Meglepte őket, hogy sok az orvos közöttük, akiknek mi lehet a baja? Talán hiányzik a hálapénzes boríték? Valamint azt sem értik, hogy a lényegében semmihez sem értő, de hatalomra vágyó HR-es kisasszonyok vagy éppen a programozók hogy kerülnek politikai pályára.

Természetesen nem maradt ki a Pikkből az ukrán korrupciós maffia, a háború, az EU-s támogatás, valamint a körvonalazódó béketerv sem. Vajon mi az ára annak, hogy az ukrán állampolgárok életben maradjanak? Az írek magyarokkal szembeni uszító gyakorlatát is részletezték podcastműsorunkban.

Elindult a Tisza Párt jelöltjelöljenek bemutatása. A politikai csoportosulás szimpatizánsai választókerületenként három emberről dönthetnek, ki lenne a legalkalmasabb, hogy képviselje őket a megméretésen. Kollégáink szerint ez egy hatalmas átverés, a listát látva szerintük azt már rég eldöntötték, hogy kik indulnak a jövő évi választáson, csak kamu, hogy kikérik az emberek véleményét. Bayer Zsolt személyes tapasztalatokat is megosztott azokról az emberekről, akiket ismer. Sok például az orvos a tiszás jelöltjelöltek között, de vajon nekik mi lehet a bajuk? Hiányzik a zsebbe csúsztatott boríték? Baj, hogy bérből és fizetésből kell megélniük? De felmerült az is, hogy miért éppen a lényegében semmihez sem értő HR-es , hatalomra vágyó hölgyeket és a programozókat szánják politikai pályára.

Rátértek az Ukrajnában kiborult arany vécécsésze esetére is, hogy az ukrán háborús maffia lopja a külföldről érkezett, háborúra szánt és energetikai pénzeket. Munkatársaink megjegyezték, lassan már a fél kormány lemondott, az ügy főszereplője egy nappal a korrupciós ügy kirobbanása előtt külföldre menekült.

Mint fogalmaztak, Zelenszkij több jóbarátja is érintett az ügyben. Ő vajon tudott minderről? Hatalomban maradhat vagy leváltják? Van -e köze a CIA-nak az akcióhoz?