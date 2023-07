A hidegfront záporokat, zivatarokat hozott csütörtökön az ország térségébe, olyannyira, hogy délelőtt már a Tiszántúlra is megérkeztek a viharok – adta hírül az Időkép. Beszámolnak arról is, hogy a zivatarokhoz az ország keleti felében jégeső is társult, és míg Nyíregyházán tubát fotóztak,

Balmazújváros közelében tornádót videóztak.

Hangsúlyozzák, hogy a forgószél felkavarta a port a talaj közelében, vagyis a tölcsér földet ért. A videót ide kattintva lehet megtekinteni.