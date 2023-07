Nemzetközi botrányt akar a baloldal

Napirenden a gyermekvédelmi törvény szigorítása, a balliberális erők azonban továbbra is a jogszabály ellehetetlenítését célozzák az unióban. A magyar baloldal szintén a törvény eltörlését követeli, s annak tervezett szigorítását kritizálja. A Párbeszéd-Zöldek szóvivője szerint a magyar kormány gyűlöletkampányt folytat az LMBTQ-emberek ellen, amit nem szabad megengedni.

A kormány a végletekig fel akarja tekerni ezt a gyűlöletkampányt, és megpróbál ebből valamilyen politikai tőkét kovácsolni. A mi dolgunk az, hogy ezt ne engedjük

– hangsúlyozta Barabás Richárd az ATV-ben. A Párbeszédhez hasonlóan a Momentum politikusai is a gyermekvédelmi törvény elleni fellépést sürgetik. A Momentum két EP-képviselője Donáth Anna és Cseh Katalin videóüzenetben kérte a támogatóit, hogy „mondjanak nemet a gyűlöletre” és írják alá az a petíciót, amelyben a jogszabály eltörlését követelik. Érdemes megjegyezni, a momentumos Cseh Katalin már több alkalommal is a törvény ellen szervezkedett, legutóbb például közös fényképezkedésre hívta azokat a baloldali EP-képviselőket, akik szintén ellenzik a magyarországi gyermekvédelmi törvényt. A momentumos képviselő segítséget nyújtott ahhoz is, hogy a képviselők a többi tagállamot is csatlakozásra szólíthassák fel a gyermekvédelmi törvény elleni fellépésre.