Lobbi- és aknamunka a színfalak mögött a gyermekvédelmi törvény ellen

Bár eddig is köztudott volt, hogy az LMBTQ-szervezetek jelentős szerepet játszottak a gyermekvédelmi törvény ellen indított brüsszeli hadjáratban, ernyőszervezetük, az ILGA-Eu­rope most pontról pontra beismerte, hogyan működtek együtt a tagállamokkal annak érdekében, hogy a Magyarország elleni fellépés eredményes legyen. Az európai esernyőszervezet bevallása szerint tagszervezeteikkel együtt már régóta aktívan oktatják a tagállamokat arra, hogy uniós szinten és konkrétan az Európai Unió Bíróságán (EUB) is kezdeményező szerepet töltsenek be. Mivel azonban a tagországok mindig is vonakodtak attól, hogy egymás ellen lépjenek fel az EUB-n, az LMBTQ-szervezeteknek meg kellett találniuk a megfelelő embereket a kormányokon belül, és a gyermekvédelmi törvény ismertetése után tájékoztatást kellett adniuk arról, hogy hogyan léphetnek fel a bíróságon a jogsértés ellen.