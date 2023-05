Számunkra kedvezően is alakulhat a gyermekvédelmi törvény ügyében indított brüsszeli eljárás

Ifj. Lomnici Zoltán szerint negatív döntés esetén – kivételes jelleggel – ugyanakkor előfordulhat az is, hogy végül mégsem történnek meg a EB által kívánt jogszabályi változtatások. A Századvég jogi szakértője példaként egy néhány évvel ezelőtti esetet hozott fel, amikor az európai civil szervezetek egy, a magyar törvénnyel megegyező, de lényegesen szigorúbb litván jogszabályra hívták fel a bizottság figyelmét. A 2013-as litván szabályozás egyebek mellett műsoridősávra vonatkozó korlátozásokat szabott az LMBTQ-ideológiát népszerűsítő tartalmak megjelenítésére, ám a 2019-ig hivatalban lévő, Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság végül úgy határozott, hogy a kérdés tagállami hatáskör, a litván jogszabály nem ütközik az EU-jogba, nem is sért uniós értékeket. Hazánkkal ellentétben tehát nem indítottak kötelezettségszegési eljárást Litvánia ellen, ráadásul – annak ellenére, hogy a jogszabály továbbra is hatályban maradt – az uniós forrásokat is megkapta.