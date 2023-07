Szentkirályi Alexandra: Megvédjük az országot, a magyar családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentett árakat és a nyugdíjasokat

„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem fogjuk hagyni, hogy háborúba sodorjanak” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

A kormányszóvivő a bejegyzésében úgy folytatta:

„A békét sürgetjük, az azonnali tűzszünetet sürgetjük, és addig is mindent megteszünk, hogy háborús időkben is megvédjük az országot, a magyar családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentett árakat és a nyugdíjasokat.”

Szentkirályi Alexandra egy videót is csatolt a bejegyzésben, melyben elmondja, a háborúpártiak még több szankciót, még több fegyvert és tőlünk is még több pénzt akarnak. Azt is hangsúlyozta, hogy közel ötszáz napja tart a háború, és a végét nem látjuk. Úgy fogalmazott: – Minden egyes háborúban eltöltött nap több halottat, még több tragédiát, még több fájdalmat és veszteséget jelent. Több mint tízmillióan menekültek el a háború elől, és sok százezer otthon semmisült meg. A háború nemcsak a háborúzó országoknak, hanem Európának és nekünk is egyre nagyobb kárt okoz. Ez a háború sokaknak a pénzügyi és politikai érdeke.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, a háborúpártiak egyre hangosabban támadják Magyarországot, bele akarnak sodorni minket is a háborúba. – Odáig is elmennek, hogy külföldről pénzelik a hazai baloldalt, hogy az ő segítségükkel is nyomást gyakorolhassanak Magyarországra. Brüsszel – tiltakozásunk ellenére – először káros szankciók bevezetésével ingatta meg az európai gazdaságot és okozott az európai családoknak és vállalkozásoknak brutális energiaáremelkedést. Aztán arról is döntöttek, hogy egyre több és pusztítóbb fegyvert küldenek Ukrajnába, amelyek nyilvánvalóan még több életet fognak kioltani. Most pedig ott tartunk, hogy kiderült, Brüsszel az európaiak pénzét is Ukrajnára költötte, ezzel a csőd szélére sodorták az EU-t, és emiatt most még több pénzt követelnek a tagállamoktól.

Eközben Magyarország máig nem kapta meg a neki járó forrásokat, helyette csak az újabbnál újabb támadásokat kapjuk békepárti álláspontunk miatt.

