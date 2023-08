A Fidesz–KDNP magabiztos fölényét mutatja a baloldali intézet felmérése is

Gyurcsány Ferencék mögött holtversenyben a Momentum és a Mi Hazánk Mozgalom következik. Előbbi támogatottsága nem változott az elmúlt hónapban, továbbra is a teljes népesség hat százaléka, a pártválasztók kilenc százaléka szavazna a pártra. A Mi Hazánk támogatottsága hibahatáron belül, egy-egy százalékponttal növekedett a teljes népesség és a pártválasztók körében is.

A Republikon júliusi felmérése szerint egy most vasárnapi választáson az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd nem jutna be önállóan a parlamentbe. Az LMP támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a pártválasztók körében egy százalékponttal – éppen a bejutási küszöb alá – csökkent, a Jobbik népszerűsége nem változott, négy százalékon áll a pártválasztók körében. A Párbeszédre továbbra is a teljes népesség és a pártválasztók két-két százaléka szavazna.

A Republikon felmérésének a számai nem számítanak példa nélkülinek, mivel az utóbbi hónapokban megjelent kutatások jellemzően a kormánypártok elsöprő támogatottságát és a baloldali ellenzék agóniáját mutatták be.

A Nézőpont Intézet áprilisban – a tavalyi országgyűlési választás évfordulója okán – megjelent kutatása szerint a Fidesz–KDNP 51 százalékot szerezne listán, amely a hibahatár miatt a tavalyi 52 százalékos rekorderedményével azonosnak tekinthető. A felmérés alapján kijelenthető, hogy a háború okozta gazdasági kihívások ellenére és az energiaválsággal terhelt téli hónapokat követően is erős a kormány társadalmi felhatalmazása. A kutatás készítői kiemelték, hogy az ellenzéki oldalon egy év után további tíz százalékponttal vált népszerűtlenebbé az egykori közös lista, ami azt jelenti, hogy az egykori baloldali szövetség szavazóinak csaknem harmada elpártolt a közös listától. A felmérés alapján a Mi Hazánk Mozgalom a választás után egy évvel megduplázná korábbi választási eredményét, 12 százalékos támogatottságával stabil parlamenti erőnek számítana.