Győrfi Pál reagált Karácsony emberének legújabb akciójára

– Nem életszerű, hogy fordulóval, különböző manőverekkel verekedje be magát a mentőautó a cölöpök közé – mondta a Mandinernek Győrfi Pál. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője a főpolgármesteri kabinetfőnök colstokos méricskélését nem szeretné kommentálni, és rámutatott:

nem az a kérdés, hogy valahogy be lehet-e illeszteni egy mentőautót a cölöpök és a járda közé, hanem az, hogy a kieső forgalmi sáv okoz-e nehézségeket a járművek gyors és folyamatos közlekedésében.

Szerinte egyik fél sem a konfliktusokban érdekelt, és a megbeszélések eredményeként a végén majd megnyugtató megoldás születik, éppen ezért a szóvivő szeretné befejezni a médián keresztüli üzengetést.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a mentők figyelemfelhívására a főpolgármester kabinetfőnöke, Balogh Samu személyesen ment ki a „gerikarókhoz” méregetni, hogy be tud-e hajtani egy mentőautó a kerékpársávra, és azon végig tud-e menni. Arra a következtetésre jutott, hogy még ha szűken is, de elfér.

A vita azon alakult ki a mentők és a fővárosi vezetés között, hogy a buszsávokból biciklisávvá alakított területeken a térelválasztóként működő, úgynevezett pollerek nehezítik az autóforgalmat, és ezáltal a mentők haladását. A mentőszolgálat korábban is arról beszélt, hogy a nagy főutakon az autók félre tudtak húzodni eddig, ha jött a mentő, de most a térelválasztók miatt ezt nehezebben fogják tudni megtenni.