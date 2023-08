Lázár János fontos témákról beszélt Áder Jánossal + videó

– Ami az orvostudományban az agysebészet, az a mezőgazdaságban a vetőmagtermesztés. Ennek az önellátási képességünk erősítésében is elvitathatatlan szerepe van. Arra is tudni kell válaszolni, nem is olyan nagyon sokára, hogy a magyar mezőgazdaság milyen legyen tíz vagy húsz év múlva – hangsúlyozta Lázár János miniszter a közösségi oldalán közzétett új videójában, amelyben beszélgetőtársa Áder János volt köztársasági elnök.

Lázár János szerint Magyarországnak végig kell gondolnia, hogy milyen szegmensben tud versenyképes maradni. Úgy látja, hogy prémium terméket kell előállítani, vagy olyan terméket, amelyben magas a hozzáadott érték.

Szerinte ebben a vetőmag van az első helyen. A vetőmag-nemesítés reagálni tud az időjárási változásokra, a magyar kutatók kiválók, a kutatások pedig eredményesek – mutatott rá Lázár János.