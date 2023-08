LMBTQ-propaganda: Váratlan helyről érkeztek megsemmisítő mondatok

A népszerű influenszer arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben „valaki nem felel meg a woke véleménydiktatúrájának, akkor bevetik ellenük a kedvenc fegyverüket, az erényjelzést”. Példaként említette olyan hírességek meghurcolását, mint Johnny Depp, Cristiano Ronaldo vagy Neymar, hozzátéve: „a társadalmi igazság kamu harcosai bárkiért eljöhetnek”. A folyamatosan bővülő LMBTQ betűszó kapcsán – amelyben olyan csoportok elnevezéseinek a kezdőbetűi szerepelnek, mint a transznemű vagy a queer – Dancsó gúnyosan megjegyezte,

miként lehetnek ezek az emberek olyan kirekesztőek, hogy nem veszik számításba a kétszellemű pánszexuálisokat és a bizonytalan androgünöket?

A videó alatt szinte kizárólag pozitív, egyetértő kommentek találhatók, s a több száz hozzászólás jelentős része azért méltatta Dancsót, hogy volt mersze nyilvánosan elmondani a véleményét ebben a kérdésben. „Peti kitette az irányjelzőt. Óriási respect neki!” – írta az egyik kommentelő, de sokan reagáltak hasonlóképpen. A kommentek szerint az influenszer új követőkre is szert tett a kiállásával: „Megérte feliratkozni. Végre egy józan eszű ember a YouTube-on. Fontolgatom a csatornatagságot, mert egyre nagyobb érték ez a csatorna”. Többen arra célozgattak, hogy a közösségi médiumok moderálási gyakorlatában is megjelenő woke-nézetek jegyében esetleg cenzúrázhatják a szókimondó videót: „»Gyűlöletkeltő« tartalom. Már mentem is, mielőtt a sajtószabadságot hirdetők eltávolítják!”, továbbá „Húúúú ez ám a bátorság! Kíváncsi vagyok meddig lesz fent ez a videó. Nagy vagy Péter!!!!”, vagy a „Respect tesó, megleptél! Ha kenszeleznének megoldjuk”.