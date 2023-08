Újabb LMBTQ-lobbista nagykövet jön Budapestre

Arra a felvetésre, hogy Csehország támogatja az unió új migrációs és menekültügyi csomagját, a diplomata úgy reagált: „Magyarország azt követeli, tartsák tiszteletben, hogy a saját érdekeit védi, ezért feltételezem, hogy tiszteletben tartják majd, amikor megvédjük a mi érdekeinket, amelyek néha eltérhetnek az övéktől.” Közölte azt is, hogy munkája során a kormánypártok képviselőivel és az ellenzékkel is egyeztetni fog, a magyar társadalom minél szélesebb rétegével kíván kommunikálni.

De nem Eva Dvoráková az egyetlen, aki az LMBTQ-személyek jogainak támogatását szorgalmazza. Köztudott, hogy kinevezése óta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete is a szexuális kisebbségek elismeréséért küzd, budapesti munkája kezdetével pedig a hazai LMBTQ-közösségeket és a „civil” szervezeteket is felkarolta. Emlékezetes,

David Pressman a 28. Budapest Pride fesztivál megnyitóján, majd a felvonuláson is részt vett, a fesztivál zárásaként pedig mintegy ezer embert, köztük több baloldali politikust vendégelt meg zugligeti rezidenciáján.

A családi pride-pikniknek nevezett eseményen Press­man elsősorban a gyermekvédelmi törvényt kritizálta, de szóba került a ferencvárosi pad átfestése is. Beszédében a nagykövet a Labrisz Leszbikus Egyesület által kiadott Meseország mindenkié című LMBTQ-kiadvány szerzőit méltatta, akiket hétköznapi hősöknek nevezett.

Az Egyesült Államok nagykövetsége mellett a francia nagykövetség is az LMBTQ-közösségek mellett foglal állást. Ezt bizonyítja például Jean-Marc Berthon, Franciaország LMBTQ-nagykövetének budapesti látogatása, aki a Budapest Pride előtt Kerpel-Fronius Gáborral, valamint Bedő Dávid és Tordai Bence képviselőkkel is találkozott. A nagykövet a politikai oldalon kívül a magyar LMBTQ-jogokkal foglalkozó civil szervezetek tagjaival is egyeztetett.

De érdemes megemlíteni Németország hazánkba delegált nagykövetét, Julia Grosst is, aki már egy korábbi, a Szabad Pécsnek adott interjúban is kijelentette, hogy támogatja a budapesti és a pécsi pride-ot, és a munkatársaival együtt szeretne azokon részt venni. A nagykövet végül betartotta ígéretét, a rendezvényen készült fotók szerint David Pressman mellett ünnepelt.

Borítókép: Julia Gross és David Pressman. (Fotó: Reuters)