Azok a személyek, akiket korábban az ő támogatásukból képeztek ki, és a nyílt társadalom ideológiáját képviselik hazánkban, illetve Európa-szerte, továbbra is itt maradnak. Jó példa erre az a Gulyás Márton, aki korábban maga is bevallotta, hogy a támogatóinak sorában ott van Soros György is, és akit a hírek szerint nemrégiben maga a Biden-adminisztráció által hazánkba küldött David Pressman nagykövet választott ki arra, hogy amerikai kiképzésen vegyen részt. Az a szervezeti háló is kiépült mára, amely a migráció támogatásától a genderőrület képviseletén át a háborúpártiságig mindenben képviseli a spekuláns nézeteit