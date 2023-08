Munkába tart? Ezeken az utakon korlátozásokra készülhet

Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autóúton az M6-os autópálya és a 7-es főút közötti négy sávos szakaszon vesztegel egy műszaki hibás, túlméretes jármű. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a leálló és a külső sáv van lezárva.

Korlátozások munkavégzés miatt

Az M1-es autópályán Tata térségében burkolat felújítás kezdődött. A 60-as és a 67-es km között a Hegyeshalom felé vezető oldalon a külső sávot újítják fel. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros felé tartók a leálló és a külső sávon közlekedhetnek.

Győr elkerülő szakaszán - a 104-es és a 114-es km között átépítették a terelést, így most Hegyeshalom felé tartókat a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

A komáromi szakaszon - a 123-as és a 128-as km között felújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Mindkét oldalon a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható.

Az M3-as autópályán, Kál térségében, a 97-es és a 104-es km között, valamint a mezőkövesdi szakaszon, a 123-as és a 129-es km között tart még a burkolatfelújítás. Mindkét helyen lezárták a jobb pályát, a Vásárosnamény felé tartókat az ellenkező oldal belső sávjára terelték, Budapest irányába a külső és a leállósáv vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a káli és a mezőkövesdi csomópont a Vásárosnamény felé vezető oldalon továbbra is zárva van, azokon sem le-, sem felhajtani nem lehet.

Az emődi szakaszon is aszfaltoznak. A Budapest felé vezető oldalon, 148-as km-től a 152-es km-ig a belső sávot elkerítették a forgalom elől. Az ellenkező oldalon, ugyan ezen a szakaszon a belső és a középső sáv is zárva van. Ezen kívül hídjavítási munkát végeznek Polgárnál, a bal pálya zárása mellett. A 165-ös és a 176-os km között a Budapest felé tartókat átterelik az ellenkező oldal belső sávjába, így Vásárosnamény felé csak a külső sáv járható.

Az M4-es autóúton, Budapest felé, Vecsés térségében, a 22-es és a 20-as km között a belső sávot lezárták aszfaltozás miatt. Az autóút főváros felé tartó oldalán, a 27-es és a 23-as km közötti szakaszán aszfaltoznak. Ezért Üllő és Vecsés között a járműforgalmat a pályával párhuzamosan futó úgynevezett gyűjtő-elosztó pályára terelik. A munkaterületnél napszaktól függetlenül gyakori a torlódás.

Az M5-ös autópályán Röszke felé, Örkény térségében, az 52-es km-től az 56-os km-ig mozgó terelés mellett az elválasztó sávi sövényt vágják vissza. Az aktuális munkaterületnél a külső sávba kell sorolni reggel fél 8-tól délután fél 6-ig. A határ felé több helyszínen is a szalagkorlátot javítják. A 79-es km-nél, 7.30-tól 9.00-ig, a 84-es km-nél 9.30-tól délig, valamint a 95-ös km-nél 12.30-tól 15.00-ig. Az aktuális munkaterület mellett váltakozó sávlezárásra kell készülni. Budapest felé, a 113-as km-nél aszfaltozás kezdődött, ezért a Kiskunfélegyháza-dél csomópontban a lehajtó ágat lezárják. Kerülni, az autópályán tovább haladva, a következő, Kiskunfélegyháza-észak csomóponton keresztül, Röszke felé visszafordulva lehet, majd a Kiskunfélegyháza-dél csomópontnál tudnak a város felé lehajtani.



Burkolatfelújítás miatt két terelésen kell áthajtani az M7-es autópályán a fonyódi és a nagykanizsai szakaszon: a Letenye felé vezető oldalt a 161-es és a 166-os km között, majd a 204-es és a 208-as km között lezárták. Mindkét munkaterületnél az ellenkező, főváros felé tartó oldalon, egy-egy sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy utóbbi terelés egy csomópontot is érint, ezért a Budapest felől érkezők a 206-os km-nél fekvő Nagykanizsa kelet csomópontnál nem tudnak lekanyarodni. A javasolt terelőutat a következő, Nagykanizsa centrum csomópont felé jelölték ki, ezt táblák is jelzik.



