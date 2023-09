Karácsonyék nem tágítanak, maradnak a karók az Üllői úton

Balogh Samu az interjúban elárulta, hogy a kritikák megjelenése után leültek a mentőtőszolgálat, a rendőrség és a katasztrófavédelem képviselőivel, és szeptemberben folytatódik a szakmai egyeztetés. Ugyanakkor megjegyezte, hogy sok európai városban alkalmazott megoldás ez és mindenütt meg tudták oldani ezeket a helyzeteket.

Minden arra mutat, hogy marad a káosz és a dugók a fővárosban, miközben az elmúlt napokban a iskolakezdés miatt az Üllői úton csak lépésben lehetett közlekedni. Sokan elégedetlenségüknek adtak hangot, értelmetlennek nevezték a biciklisávokat, és volt, aki abban bízik, hogy lejár Karácsony Gergely mandátuma.

A fővárosban tapasztalthoz hasonló a helyzet a budai agglomerációban is, mivel Őrsi Gergely II. kerületi polgármester által hozott forgalomkorlátozás gyakorlatilag ellehetetlenítette a fővárosba tartók utazását. A döntés „sikere” magáért beszél, a Budapestre közlekedők többszörös menetidővel kénytelenek számolni, a gyerekek nem jutnak el időben az iskolákba, miként a falvakban élő, de Budapesten dolgozó pedagógusok, egészségügyi dolgozók sem. Arról nem is beszélve, hogy komoly gondot okozhat a közlekedés a mentőknek és tűzoltóknak is, hiszen a legközelebbi kórházig jelenleg a két órát is elérheti a menetidő.

Borítókép: Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)