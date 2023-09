Megbénult a főváros a tanévkezdés reggelén + galéria

Szeged is elesett

Hasonló a helyzet Szegeden is, ahol a Délmagyarország beszámolója szerint több ponton is hatalmas dugók alakultak ki. Jól mutatta ezt a Belvárosi híd esete, melyre újszegedi oldalról a Liget hosszában várt mindkét oldalról a sor már fél nyolc előtt, hogy átjusson a Tisza túloldalára. De nem járt jobban az sem, aki a Bertalan hidat választotta, mivel Újszeged felől az is teljesen bedugult.

Tovább rontott a helyzeten, hogy a város két jelentős átmenőforgalmat bonyolító helyszíne is le van zárva. A Rókusi körutat augusztus 21-én kezdték felújítani, nagyjából a felén jelenleg csak egy-egy sávban haladhat a forgalom – a külső sávokat ugyanis teljes egészében elbontották. Ennek következtében a becsengetés előtt 20 perccel a bevásárlóközponttól már csak lépésben lehetett haladni a Vértó felé. Emellett kezdődik a halfesztivál is, ami azt jelenti, hogy zárva van a Huszár Mátyás rakpart.

Borítókép: Közlekedési káosz Budapesten (Fotó: Origó/Csudai Sándor)