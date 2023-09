Lovas Dániel: Önmagát minősíti a 444.hu a gyalázkodó cikkével

– A 444.hu Gábor Lászlóról szóló, mélyen színvonal alatti cikke a hírportált minősíti – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Lovas Dániel, a Magyar Újságírók Közösségének (MÚK) elnöke. A Soros György blogjaként emlegetett híroldal csütörtök este megjelent, az Origó tartalmait kritizáló írásban a főszerkesztő személyét is méltatlan módon támadták, s a gyűlöletkeltő cikk ellen – több publicista mellett – már egy további újságíró szervezet is tiltakozott. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményben ítélte el az Origó főszerkesztőjét gyalázó, fotókkal illusztrált cikket, amelynek az eltávolítására is felszólították a 444.hu-t.

– A cikk ki tudja, honnan szerzett előnytelen lesifotók felhasználásával és magánélete kiteregetésével támadja Gábor Lászlót, a főszerkesztő „tökéletes alakját” és „vadítóan dögös bájait” emlegetve, nem mulasztva el megemlíteni, hogy ki a szerkesztőségvezető párja – írták, hangsúlyozva: „sem a testalkat, sem a magánélet nem képezheti szakmai kritika alapját a magyar sajtóban”. Lapunk a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) is küldött kérdéseket annak kapcsán, hogy miként értékelik a 444.hu súlyos sajtóetikai normaszegését, ám eddig nem érkezett válasz.

Borítókép: Lovas Dániel, a Magyar Újságírók Közösségének elnöke (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám)