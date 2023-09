Mintha a harmadik világban járnánk – gyomtérkép készült a fővárosról

Befejeződött a Metropol fotópályázata, amelyet Budapest, a gyomok fővárosa címmel hirdettek meg. Ennek részeként a szerkesztőség olyan képeket várt, amelyek jól ábrázolják azt, hogy utóbbi időben mennyire elárasztotta Budapestet a gyom, éppen akkor, amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények házigazdái voltunk.

A lap cikke szerint sok száz fotó érkezett pályázatra, amelyekből mutatóba

egy gyomtérkép is készült.

Ezen jól látszik, hogy egész Budapestet érinti a probléma, de a Ferihegyről bevezető úttól a Nagykörúton át a turistanegyedekig, a legfrekventáltabb helyeket is elönti a gaztenger.

A dobogó harmadik fokára a Róbert Károly körúti aluljáró bejáratáról készült kép került fel, amelyet körös-körül ellep a gyom.

A második helyezett egy, a Kökinél készült kép lett, amely egy parkoló mellett készült.

Az első helyezett pedig Bárdos Tamás képe lett, a fotó az új atlétikai stadionról készült a budai oldalról.

A Metropol beszámolója szerint a pályázat kapcsán egy kertész is felkereste őket, aki szerint a jelenlegi állapot nem néhány hét mulasztásának a következménye, és kihat a következő évekre is. Mint fogalmazott, az elhanyagolt területek ontják a gyommagokat, amik elárasztják a várost, a gyom, az invazív növények kiszorítják a füvet és a virágokat, dísznövényeket.

Ennek a helyrehozatala hónapok, talán évek munkája lesz és rengeteg pénz

– mutatott rá. Hozzátette: a pázsitfű kipusztul, a hosszú távú ökológiai hatások pedig még évek múlva is érezhetők lesznek. A szakember kitért arra is, miszerint a szakmaiság hiánya nagyon sokat ártott például a méhlegelők ügyének is, ami valóban egy környezetbarát, jó koncepció, de azt jelenti, hogy gondozott vadvirágszigeteket hozunk létre a zöldfelületeken, nem pedig hagyjuk elburjánzani a gyomot – szögezte le.