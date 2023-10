Gurmai Zita: A mi Nobel-díjasunk Claudia Goldin + videó

Most dől el, hogy mely európai országokban lesznek a jövő iparágai, és most dől el, hogy mely európai országokban lesznek a jövő autógyárai. Az ilyen gyárak ott lesznek, ahol lesznek akkumulátorgyárak. Még odébb van 2035, de nagyon sok gyár már most megkezdte az átállást hibrid- és elektromosautó-gyártásra – mondta hétfő délutáni napirend előtti felszólalásában Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba helyretette Gurmai Zitát. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok nevében tette fel a kérdést a baloldalnak, hogy ami jó Franciaországnak, és más európai országoknak, az hazánknak miért nem jó? Hozzátette:

amikor a baloldal ezen beruházások ellen kampányol, akkor valójában tudatosan más országokat segít.

A környezetvédelmi szabályokról szólva az államtitkár elmondta, aki Magyarországra jön befektetőként, annak kötelessége betartani a szabályokat. Ha nem teszi, akkor a hatóságok a lehető legnagyobb szigorral sújtanak le.

Válasz Gurmainak: „Nekünk is van új Nobel-díjasunk”

– Kiderül, hogy óriási mértékű jutalomosztás történt a városházán, százmilliós nagyságrendű. Jutalmat kapott az egyébként is luxusban élő közművezér és a közlekedésért felelős vezetők is. Nem önmagával a jutalommal van gond, azzal van gond, hogy olyan területeken osztják ezeket, ahol finoman szólva sem parádés a helyzet – mondta az államtitkár. Hozzátette:

Budapesten a szervezetlenség miatt folyamatosak a dugók, látványos a köztisztaság romlása, emellett közel 30 százalékkal megemelték a BKV-jegyárakat is.

Gurmai Zita, az MSZP politikusa felszólalásában megjegyezte: „Van egy Nobel-díjasunk, Claudia Goldin, akinek szeretettel gratulálok!” Erre Dömötör Csaba úgy reagált: „Nekünk is van új Nobel-díjasunk, igazából kettő: Karikó Katalin és Krausz Ferenc.”

Anarchia a határon?

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke kijelentette: a magyar–szerb határ közelében anarchia van, migránsokból álló bűnbandák vették át az irányítást, rendszeresen tüzelnek a magyar határt védőkre. Hangsúlyozta, oda kellene vezényelni a határra a honvédséget, viszonozni kellene a tüzet, a külföldi embercsempészeket vissza kellene zárni a börtönökbe, a migránsokat pedig zárt táborokban kellene elhelyezni. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára minderre úgy reagált:

Európában Magyarország tudja a legjobban megmutatni, hogyan kell hatékonyan megvédeni a határt.

Akik nyitottá akarják tenni a határokat, azok az embercsempészek oldalára állnak, ez pedig elfogadhatatlan, mert fontos, hogy minden ország maga dönthesse el, kikkel akar együtt élni, hogyan képzeli el a jövőjét

– mondta. Közölte: a képviselő azzal, hogy azt javasolja, helyezzék el zárt táborokban a migránsokat, azt is ajánlja, hogy itt regisztrálják őket. Azonban az az ország, amely először regisztrál egy migránst, az vállalja a felelősséget érte – magyarázta.

A Jobbik és a bevándorlás

Lukács László György (Jobbik) a szervezetileg önálló, professzionális határőrség felállítását sürgette. Szerinte a határőrség rendőrségbe olvasztásával számos kapacitás elveszett, de még nem késő lépni. Kifogásolta azt is, hogy Magyarország embercsempészeket enged szabadon. A magyar határokat meg kell védeni – hangoztatta. Elmondta, meg kell állítani, hogy migráns munkások érkezzenek az országba, hogy elvegyék a magyar emberek munkáját és alacsonyan tartsák a béreket. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint

a Jobbik masszívan – akár szavazatokkal is az Európai Parlamentben – mindig kiállt a migráció mellett és amit Brüsszel elvárt, kvóták, beengedés, liberális hozzáállás, mindent megtesz, közben a kormányt meg lepopulistázza.

Jelezte, havonta 100-150-en jelentkeznek határvadásznak, hónapról hónapra veszik fel a jelentkezőket. Közölte, minden magyar állampolgárságú embercsempész magyar börtönben ül, de az elmúlt években sok olyan embercsempész került a magyar börtönökbe, aki nem beszél magyarul, más a kultúrája, ők többletterhet jelentettek. Egyetlen európai ország sem vette át a saját bűnözőit és egyetlen fillérrel sem járult hozzá az eltartásukhoz – részletezte. Senki büntetését nem engedték el, ha még egyszer elfogják őket Magyarországon, azonnal mennek vissza a börtönbe – mondta. A vendégmunkásokkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a jobbikos politikus hivatásos orvosexportőr.

Borítókép: Gurmai Zita, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 19-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)