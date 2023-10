Magyarul sem tudó buszsofőrök felvételére készül a BKV

„Magyarul beszélő külföldieket már most is foglalkoztatunk, de vizsgáljuk a lehetőségeit angolul beszélő munkavállalók foglalkoztatásának is, felkészülve arra az esetre, amikor a tartós munkaerőhiány miatt valamely munkakörben az szükségessé válik” – közölte a Mandiner megkeresésére a BKV Zrt., amely azt írta, a probléma leküzdésének érdekében a cég keresi a munkaerő utánpótlásának lehetőségeit Magyarországon és külföldön egyaránt.

Nem ismeretlen probléma egyébként Budapesten, hogy sok cég már külföldi munkavállalókat foglalkoztat, a belvárosban például rengeteg olyan futár teljesít szolgálatot, akik sok esetben angolul is alig tudnak, így nehéz velük kommunikálni.

A BKV-nál egyébként olyan nagy a baj, hogy a sofőrhiány miatt évente több tízezer járat esik ki a budapesti menetrendből. A Világgazdaság korábban azt írta: a buszsofőrök és trolivezetők soha nem látott ütemben mondanak fel a cégnél, így gyakorlatilag lehetetlenné vált a menetrendi igények kiszolgálása. A lapnak akkor a vállalat úgy reagált, hogy a nagyjárműves szegmensben Budapesten, országosan és Európa-szerte is járművezető-hiány van.

Borítókép: Illusztráció. Fotó: Kallus György/Világgazdaság