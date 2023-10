Nem akárkinek az anyósülésén mosolygott huncutul Dobrev Klára

A Krúbi névre hallgató rapper – polgári nevén Horváth Krisztián – tett közzé egy fotót Instagram-oldalán, ahol Dobrev Klára mosolya fogadja az oda látogatókat – vette észre a Mandiner. Ezenfelül a bejegyzéshez mellékelt werkfilmben is feltűnik az árnyék-miniszterelnök. A baloldali rapper és a baloldali politikus együttműködésének részleteit egyelőre homály fedi.

Úgy tűnik, az árnyék-miniszterelnök a tiniknél gyűjtene jó pontokat (Forrás: Krúbi Instagram-oldala)

Mint arról a Magyar Nemzet is cikkezett már, a balliberális média kedvence, a kormányellenességéről elhíresült Krúbi dalaiban és koncertjein is politikai állásfoglalást tett a baloldal mellett. Többször előadta Az oroszlánkirályból ismert Az élet az úr című dal adaptált verzióját, majd megcsókolta az előzetesen Szimbaként az égbe emelt Orbán Viktor-bábut.

Beszaladok gyorsan egy nyilvános mosdóba / Az egyik fülkében egy ürge épp a fost tolja

– hallható az egyik dalban.

Dobrev Klára megjelenése azért is furcsa, mert egyik szerzeményében Krúbi olyan nemzeti színű vécéajtót is vizionál, amely mögött Orbán Viktor és az EP-kéviselő férje, Gyurcsány Ferenc bukott baloldali kormányfő sejlik fel. Ezenkívül a nőgyalázás és a baloldalon szinte elmaradhatatlan kereszténygyalázás is megjelenik a művésznél az alábbi sorban:

A k…rva istenit, ez az Orbán meg a Feri.

A baloldal és a trágárkodás sokszor együtt jár az LMBTQ-propagandával is. Mint az Origó rámutatott, ennek egyik élharcosa Gryllus Dorka, aki szerint az a jó világ, ahol férfiak magas sarkú csizmában, egymás fenekét fogva csókolóznak az utcán, és aki nem szeret ilyet látni, az homoszexuális. Összenő, ami összetartozik: Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti adófizetők pénzéből erre adott pénzt, így készült el a propagandacélokat szolgáló darab a Budapesti Tavaszi Fesztiválra.

Gryllus azzal hálálta meg a támogatást, hogy Sárosdi Lillát és Schilling Árpádot vette védelmébe, amikor azt állította, hogy Sárosdi nem is dolgozott árufeltöltőként, pedig ezt maga az érintett ismerte el egy korábbi interjúban.

Első rendezése, a SZX_MCHN, avagy vágyaink meghurcoltatása című előadás egyetlen „művészi koncepciója” az, hogy minél több transzvesztita jelenjen meg a színpadon, ezért jár a pénz a csődközelben lévő fővárostól.

Kijelenthető, hogy ezekkel az emberekkel azonosul a dollárbaloldal, velük ért egyet, őket tartják „nagy művészeknek”, miközben a valódi nagy művészeket folyamatosan támadják vagy deportálással fenyegetik őket hatalomra kerülésük esetén.