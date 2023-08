Csak a baloldali politika rondított volna bele a Sziget fesztiválba

Szórakozás szempontjából jelesre vizsgázott az idén immár harmincadik alkalommal megrendezett Sziget fesztivál, ahol ugyanakkor hívatlan vendégként megjelent a baloldali politika is. A rendezvény hangulata így meglehetősen felemás képet festett hazánkról, amelyről érdekes módon

külföldi világsztárok, illetve fesztiválozók beszéltek szuperlatívuszokban,

míg egyes tejben-vajban fürösztött, elismert és sikeres magyar előadók éppen ennek az ellenkezőjét igyekeztek sulykolni.

Nem maradhatott el az LMBTQ-propaganda

Utóbbiak közé tartozik a Carson Coma zenekar, amelynek énekese, Fekete Giorgio egy olyan pólóban lépett a Sziget Nagyszínpadára, amelyen „A homofóbok buzik” felirat volt olvasható. A „hőstettről” készült képet az LMBTQ-propagandát teljes mellszélességgel vállaló Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester is megosztotta közösségi oldalán.

Baranyi Facebook-bejegyzése alatt a helyeslő kommentek mellett bőven akadtak olyan hozzászólások is, miszerint a polgármester „nem a kerületi ügyekkel foglalkozik”. Bayer Zsolt pedig a tőle megszokott karcossággal foglalt állást a Fekete Giorgio által közvetített üzenetről.

A balliberális média kedvence, a kormányellenességéről elhíresült, Krúbi művésznéven futó énekes is hozta a formáját. Krúbi eddigi dalaiban és koncertjein is egyértelműen kinyilvánította politikai véleményét. Több koncertjén is elénekelte Az Oroszlánkirályból ismert Az élet az úr című dal adaptált verzióját, majd megcsókolta az előzetesen Szimbaként az égbe emelt Orbán Viktor-bábut.

A Sziget fesztivál közönsége most a „Mocskos Fidesz” szöveg skandálásával nyilvánította ki szimpátiáját és egyetértését az énekessel.