Ezért is Orbán a hibás!

Hát, tudja a fene. Szerintem önmagában az a tény, hogy valaki az udvarra piszkít, vagy dinnyével eszi a fetasajtot, a különös érdekességek kategóriából nem emeli ki az illetőt. Ugyanezért gondolom, hogy ha a Carson bekómál egy fellépés erejéig, attól még nem áldozat. Egyszerűen meg kellene értenie mindenkinek, hogy az ellenzéki szívjóság kiáradása még nem jelenti azt, hogy ők lennének a Rolling Stones. Valójában itthon volnának valakik, gondolom, a dolgok természete szerint úgy márciustól novemberig, amikor érkezik majd egy újabb sztárcsapat, akik már sárgabarackot is esznek a fetasajt mellé. Éppen ezért a Carson Coma ügy vihar a biliben, nulla hírértékkel, mindösszesen arról szól, hogy hej, Orbán, megint bekavartál. Merthogy a züllött, beteg agyvelőkben mindig ez a gondolat foszforeszkál, beszéljünk bármiről, bárkiről. Ez viszont már nem a mi, hanem a gyógyító szakemberek problémája. A magyar állam és annak megválasztott képviselői, intézményei pedig hadd dönthessenek már szabadon arról, hogy Brüsszelben ki éget le vagy emel fel minket szigorúan állami pénzből, ugye. Ami – hadd mondjuk el helyetted is – ugyebár a mi közös adóforintjainkból gyűlik össze. Ha nem szereted a stadionokat, most ne szeresd a Carson Comát se, köszi az együttérzést.

Nyugodtan el lehet mondani persze újra és újra, hogy tombol a diktatúra, hogy szegény kis zenészek, éheznek és szenvednek, mert elmaradt a brüsszeli kaland. De ettől még akkor van rend, ha akad gazdája a portának, nem pedig amikor mindent széthordanak a tolvajok.

Olvasom az ellenzéki sajtóban a jobboldali diktátornő nevét is. Aki nyilván az Orbán-diktatúra fizetett alkalmazottja. Ő az, aki a szegény kómásokat nem engedi érvényesülni. Oszkó-Jakab Natália intézményvezetőről van szó, Oszkó Péter korábbi baloldali pénzügyminiszter feleségéről. Nincs több kérdésem. Bajnai Gordon nyilván ugyanannyira vétkes a Carson Coma kultúrhalálában, mint a kormányoldal. Együtt főzték ki az egészet, ami most már a Madách téri kávézókból is hajszálpontosan látszik.

Az élet bonyolult, ugye. Remélem, majd erről is olvasunk balról. Vagy nem…

Borítókép: Fekete Giorgio énekes-gitáros a magyar Carson Coma együttes koncertjén a 28. Sziget fesztivál zárónapján az óbudai Hajógyári-szigeten 2022. augusztus 15-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)

