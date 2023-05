Willi Orbán feladta a leckét a baloldalnak

A Lipcse magyar válogatott védője az Instagram-oldalára feltöltött egy posztot, ahol megmutatta, hogy milyen könyvet olvas szabadidejében. A válogatott alapembere Jordan B. Petersontól a 12 szabály az élethez című könyvet olvassa.

Fotó: Képernyőfotó - Instagram

A világhírű kanadai származású pszichológus a közelmúltban járt Magyarországon, a Mathias Corvinus Collegium társszervezésében tartott egy telt házas előadást a Papp László Arénában. A Mandinernek adott interjúban nagyon markánsan kiállt a magyar kormány családpolitikája és Orbán Viktor mellett:

„Mindig jól jön, ha valamivel folyamatosan riogatni lehet az embereket, ha démonizálni lehet valakit. Európának is kell egy olyan mumus, mint Donald Trump, és erre a szerepre Orbán Viktort jelölték ki. […] Orbán viszont jól hozza a főgonoszt, a féleszű balosoknak még jól is jön, hiszen az ő kezükben van a legtöbb sajtótermék.”

Peterson igazi sztárpszichológus, a 12 szabály az élethez című kötete például több mint tízmillió példányban kelt el.

Úgyhogy most már azt is tudjuk, Willi Orbán nemcsak a futballpályán játszik intelligensen, hanem olvasott ember is, és a helyén van az esze.

Borítókép: Willi Orbán és az angol Phil Foden a labdarúgó Nemzetek Ligája 4. fordulójában játszott Anglia–Magyarország mérkőzésen a wolverhamptoni Molineux Stadionban 2022. június 14-én. A magyar válogatott 4-0-ra győzött (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd )

…

