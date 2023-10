Novák Katalin: A két Nobel-díj nagy dicsőség Magyarországnak

A Fejér vármegyében élők különösen büszkék lehetnek, mert Krausz Ferenc személyében Nobel-díjast adtak a nemzetnek – hangsúlyozta a köztársasági elnök a Fejér vármegyei hírportálnak adott interjújában.

Karikó Katalin és Krausz Ferenc magyar emberek, magyar észjárással, a magyar oktatásból indulva jutottak a világ tetejére a Nobel-díjig, ráadásul kutatási eredményeikkel milliók életét menthetik meg

– hangsúlyozta. Megemlítette, hogy vármegye-látogatása során találkozott Krausz Ferenc szüleivel, a nem értelmiségi, szorgalmas, becsületes szülők szemébe nézve köszönetet mondhatott minden magyar nevében, majd ellátogatott egykori iskolájába, ahonnan a Nobel-díj felé vezető útja indult.

Novák Katalin kiemelte: a két tudós sikere újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon nagyszerű tanárok dolgoztak a múltban, és ez ma is így van. „ A tanárok megbecsülésének feltételeit meg kell teremtenünk, mind erkölcsi, mind anyagi értelemben, ez nem is kérdés; ebben nem állunk jól” – fogalmazott, hozzátéve, a Nobel-díjasok példája azt is jól mutatja, hogy a magyar oktatás olyan szilárd alapot ad, amely felkészíti a diákokat arra, hogy a legnagyobb versenyben, a világ bármely pontján megállják a helyüket.