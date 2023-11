A New York Timesban sértegeti Orbán Viktort a dollárokkal kitömött elemző

„Orbán Viktor azt hiszi magáról, hogy látnok, aki jól ismeri az európai politikát, míg mindenki más téved. Megpróbálja magát Európa jövőbeli vezetőjének beállítani, de a legtöbb várakozása tévesnek bizonyult0ö – állítja a The New York Timesban megjelent cikkben Krekó Péter, a Political Capital igazgatója. Szerinte Magyarország Svédország NATO-csatlakozásával is csak zsarolni akarja az Európai Uniót, mert

a magyar miniszterelnöknek ez az utolsó esélye arra, hogy némi befolyása legyen.

A cikk szerint Orbán Viktor reményei, hogy az illiberális és nacionalizmussal átszőtt páneurópai mozgalom élére állhat, elhalványulnak, mert európai csodálói gyenge eredményeket érnek el a választásokon, míg Giorgia Meloni elfordult a magyar kormánytól. Ehhez képest az olasz kormányfő nem is olyan rég azt nyilatkozta Budapesten, hogy Európának Magyarország példáját kell követnie.

Ki is az a Krekó Péter?

A Krekó Péter által vezetett Political Capital (PC) 2001-ben alapított politikai kutató-, elemző és tanácsadó intézet. A PC a projektjeinek egy részét különböző pályázati támogatásokból valósítja meg. Az utóbbi években többek között egy sor külföldi szervezet támogatta a munkájukat. A korlátolt felelősségű társaság egyéb bevételei 156,4 millió forintot tettek ki 2022-ben.