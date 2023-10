Deutsch Tamás: A külföldről támogatott pártok és szponzoraik találkoztak a szemünk előtt

Ha az embernek az egyébként ijesztő erőfeszítések láttán lenne kedve viccelődni, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy ma itt a politikai szponzorok, és a politikai szponzoráltak találkozója történt meg a szemünk előtt – nyilatkozta Deutsch Tamás a Közép-európai Egyetem (CEU) budapesti épülete előtt, ahol a sajtótájékoztató alatt is zajlott Karácsony Gergelyék rendezvénye, a Budapest Fórum.

A politikus szerint a „gyűlölet-workshop helyszínének kiválasztása is szimbolikus volt.” Fotó: Mirkó István

A rendezvényen Krekó Péter felolvasta a program szponzorait, amely szerint a Budapest Fórumot egyebek mellett a dollárbotránynál is feltűnt National Endowment for Democracy (NED), a German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States, a Friedrich Ebert Stiftung, a Heinrich Böll Stiftung támogatták. A Fidesz európai parlamenti képviselőjének tájékoztatása szerint a konferencia szervezője a rendkívüli anyagi problémákkal küszködő fővárosi önkormányzat.

„Érdekes módon erre a gyűlölet-workshopra van pénz a fővárosi önkormányzatnál”

− jegyezte meg.

A helyszín kiválasztása is szimbolikus

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette: „a konferencián azok találkoznak, azok lépnek fel együtt, azok fogalmaznak meg a gyűlölet hangján mindent a magyarokkal és a lengyelekkel kapcsolatban, akik a magunk mögött hagyott években milliárdokat küldtek ide Magyarországra annak érdekében, hogy számukra kedvező politikai változást érjenek el.” A politikus úgy véli, a helyszín kiválasztása is szimbolikus volt, „hiszen évek óta halljuk tőlük, és az európai baloldaltól, hogy a CEU elűzetett Budapestről.”

Ehhez képest a CEU a mai rendezvény egyik fő szervezője

– mondta. A képviselő szerint botrányos, hogy a magyar választópolgárok által elsöprő többséggel megválasztott kormány képviselőinek tárgyalási kérlemét az Európai Bizottság képviselői visszautasítsák, miközben „a dollárbaloldal által szervezett gyűlölet-workshopon sokan személyesen, míg mások online, de részt vesznek”.

Deutsch Tamás szerint az előttünk álló hetekben, hónapokban a lehető leghatározottabban fel kell annak érdekében lépni, hogy „Magyarországon megszüntessük azt a gyakorlatot, hogy valakit külföldről támogathassanak a politikában”.

Az kéri a nótát, aki fizeti a zenészt.

– Úgy tűnhet, hogy a magyar dollárbaloldal képviselői krokodilkönnyeket hullatva keresik a hibákat, amelyeket elkövettek a 2022-es kampány során, ez azonban csak duma. Továbbra is az önmagukat kiszolgáltató, és felajánló politikát folytatják. A 2024-es EP és önkormányzati választás előtt pedig még nagyobb fokozatra kapcsolnak – zárta gondolatait a képviselő.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: Mirkó István)