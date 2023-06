Növekvő nyereség, tízmilliós osztalék Krekó Péter cégénél a baloldal bukott kampányévében

A Political Capital (PC) 2001-ben alapított politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet. A PC projektjeinek egy részét különböző pályázati támogatásokból valósítja meg. Az utóbbi években többek között egy sor külföldi szervezet támogatta munkájukat, pl. a Bertelsmann Stiftung; European Liberal Forum; Heinrich Böll Stiftung; National Endowment for Democracy; Open Society Foundations. Legfontosabb nemzetközi együttműködő partnereik többek között a Brookings Institute; Carnegie Europe; CSIS; Euractiv; Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament.

A korlátolt felelősségű társaság „egyéb bevételei” 156 404 000 forintot tettek ki 2022-ben. Ez több mint 69 százalékos növekedés az előző évhez képest, amely összeg 92 497 000 forint volt. Az üzleti tevékenység eredménye 35 221 000 forint volt 2022-ben, a 2021-es 20,9 millió forinthoz képest. Ez több mint 68 százalékos növekedést jelent. Az adózott eredmény 35 980 000 forint volt 2022-ben, míg 19 474 000 forint volt 2021-ben.

Az alapító határozatával jóváhagyta a társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját. Itt is látható, hogy az adózás előtti eredmény 39 527 000, az adózott eredmény pedig 35 980 000 forint. A mérlegfőösszeg 212 659 000 forint. Az alapító az adózott eredményből, amely 35 980 000 forint, 10 237 000 forint osztalékot határozott meg és 25 743 000 forintot eredménytartalékba helyezett.