Hadházy nem árulja el, miért nem ítélte el a terrorizmust

Megkértük Hadházy Ákost, magyarázza meg szavait és nemleges szavazatát. A képviselő azonban nem felelt írásban feltett kérdéseinkre, inkább korábbi közösségi médiás bejegyzéseit ajánlgatta.

Több mint bűn

Pedig Hadházy magatartása égető kérdéseket vet fel. Például azt, szorgalmazza-e, hogy azonosítatlanul engedjék be hazánk területére a határainkhoz érkező migránsokat. Ezt fel is tettük a képviselőnek, ahogy azt is: a „nem” gomb lenyomásakor számolt-e azzal, hogy megsértheti a zsidóságot? Utóbbi felvetés már csak azért is lényeges, mert Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke a minap arról beszélt, Hadházy a nem voks helyett tartózkodhatott is volna – mint ahogy ezt más képviselőtársai megtették –, ugyanis az elnök szerint „egy terrorszervezetet nem elítélni több mint bűn”.

Ezt hozza a migráció

Hadházy hozzáállása és mostani hallgatása kapcsán meg kell említeni a terrorizmus és a migráció összefüggését elemző, csütörtökön nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági jelentés főbb megállapításait. A beszámolóból ugyanis kiderül, hogy a Magyarországon áthaladó balkáni migrációs útvonal felügyeletét terroristacsoportok vehetik át.