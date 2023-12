Baranyi Krisztina hét ferencvárosi ingatlant is dobra ver, a lakóknak költöznie kell

– Baranyi Krisztina javaslatára hét telek eladásáról is döntött a képviselő-testület, erről mélyen hallgat a polgármester és a helyi baloldal – közölte a ferencvárosi Fidesz. A kormánypárt szerint Baranyi dicsekszik, hogy megmentette a Márton utca 8. szám alatti korábban már kiürített házat, és hogy szociális bérlakásokat alakítanak ki benne, de azt már elhallgatja, hogy másik hét ingatlant is kiürítenek, felújítás helyett, inkább dobra verik. A lakóknak jövő év végig el kell hagyni otthonaikat. Hozzátették: a Márton utca 8. felújítását üdvözölik, és örülnek az újabb terveknek.

– Ígéretekkel tele van a padlás. Rengeteg ígéret hangzott el a helyi lakosoknak, számos előterjesztést és műszaki, építészeti tervet láttunk már. Azonban egyetlen önkormányzati ház teljes körű felújítása sem történt meg 2019 októbere óta – hívta fel a figyelmet a kormánypárt. Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP-képviselőcsoport frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek elmondta: koncepciót nem láttak még Baranyitől.

– Négy év alatt addig jutottak, hogy határozatokat hoznak, holott rekordnagyságú költségvetésből gazdálkodnak. Nem láttunk egyetlen koncepciótervet sem, nem tudni, hogy például a Márton utcai ingatlan felújítását miből fedeznék, azt sem tudni, hogy a hét ingatlan eladásából származó bevételeket mire költenék – mondta a Magyar Nemzetnek a kormánypárti politikus.

Gyurákovics azt is megjegyezte: egyelőre Baranyiék még a tervezésnél tartanak, a felújításokból a közeljövőben biztosan nem lesz semmi.

Az eladásra szánt ingatlanokból pedig jövő év végig meg kell kezdeni a kiürítéseket, így nem látszik az, hogy az ott élő embereket hová tudnák elhelyezni, mert üres önkormányzati bérlakások nincsenek.

„Ezt a házat végletesen leromlott állapota miatt két éve ürítettük ki” – ezt már Baranyi Krisztina jelentette be közösségi oldalán. „Úgy döntöttünk, hogy bontás, eladás helyett teljesen felújítjuk, vadonatúj szociális bérlakásokat alakítunk ki benne. Természetesen nem ez az egyetlen rehabilitációs projektünk, egy ilyen ház már épül, egy másik felújítása pár hónap múlva kezdődik, itt pedig a tervezés folyik” – írta az általa megosztott kép mellé a polgármester, aki arról nem szólt, hogy a felújítások mellett mennyi ingatlantól szabadul meg a ferencvárosi önkormányzat, és mi lesz azoknak bérlőivel.

Lapunk többször beszámolt a ferencvárosi bérházak kritikus állapotáról. A lakók költöznének, de több bérlőnek az önkormányzat cserelakás helyett pénzt ajánlott fel.

– A nyáron kaptunk a ferencvárosi önkormányzattól egy levelet, amelyben pénzt ajánlottak a lakásért, tehát kifizettek volna bennünket. De olyan alacsony összeget akartak adni, amiből nem tudunk elköltözni, nemhogy még lakást vásárolni máshol. Így maradunk itt, úgy tűnik, addig, amíg ránk dől az épület. Most végre a tetőt is megcsinálják, így legalább onnan nem ázunk majd be. De kérdem én, minek újítják fel a tetőt és dúcolják fel a pincét, minek költenek rá egy fillért is ebben a formában? Mi értelme van a toldozgatás-foldozgatásnak? Miért hagynak bennünket így itt élni, és miért nem állnak velünk szóba? Cserelakást szeretnénk, de arról nem szól a fáma, pedig én is fizetem rendszeresen a bérleti díjat, húszezer forintnál is többet havonta – panaszolta lapunknak az egyik Üllői úti lakó.

Korábban a Ferencvárosi Fidesz arról írt: év első felében felmerült az a lehetőség, hogy az önkormányzat tesz egy olyan ajánlatot a bérlakásban élőknek, amivel mindenki jól jár. Az önkormányzat fizet egy magasabb megváltási összeget a bérlőnek, a bérlő pedig visszaadja az önkormányzati lakását.

– A bérleti jogért kapott pénzt kiegészítve saját megtakarítással vagy a csoktámogatást igénybe véve új helyre tudna költözni, az önkormányzatnak pedig lennének üres lakásai. Ezáltal felgyorsulhatna a tömbrehabilitáció – közölte a kormánypárt egy héttel ezelőtt.

A helyi Fidesz rámutatott: Baranyi Krisztina ezt az úgy vágta keresztbe, hogy javaslatával kizárta azokat a kedvezményből, akik önszántukból felmondanák a bérleti jogviszonyukat. Tehát csak közös megszüntetés esetén jár a 650 ezer forintos négyzetméterár, így a lakók csak 225 ezer forintos négyzetméterárért válthatják meg bérleményüket.

Gyurákovics Andrea fideszes képviselő hangsúlyozta: a baloldal lesöpörte a Fidesz–KDNP-képviselőcsoport azon javaslatát, amely szerint magasabb négyzetméterárat kellene meghatározni a bérlemények pénzbeli megváltására.

Borítókép: A Márton utcai ingatlan (Forrás: Facebook)