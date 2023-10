Rémes állapotok a Baranyi Krisztina vezette Ferencvárosban

Az Üllői úti bérlő elmondta azt is, hogy a földszinten az egyik lakó cserelakásba költözhetett, mert életveszélyessé nyilvánították a lakását. Vélhetően a padlója miatt, ami a pince fölött van, és amit most dúcolnak alá. A hölgy szerint nagy szerencséje volt az illetőnek, hiszen bármikor beszakadhatott volna a lakása a pincébe, de az utolsó pillanatban megúszta, és új lakást is kapott. Szerinte némileg igazságtalan, ahogyan az önkormányzat kezeli a helyzetet, hiszen a többiek lakása is alkalmatlan a lakhatásra. Eszter szomszédjánál szintén csak hajszálon múlt a baleset. Éppen nem a fejére esett egy angyaldísz a homlokzatról, amikor az erkélyén dohányzott.

Mint emlékeztettek, az Üllői úton nem ez az egyetlen bérház, ahol botrányos állapotok között hagyják élni a bérlőket. A 85. szám lakóinak kálváriája hasonló, annyi különbséggel, hogy ott legutóbb a körfolyosó is leszakadt. A lakók évek óta várják a beígért cserét, de a baloldali polgármester – ellentétben fideszes elődjével – csak pénzt ajánlott nekik, valamivel több mint kétszázezer forintos négyzetméterárat ahhoz, hogy továbbköltözzenek. Miután Baranyi Krisztina polgármester az ő problémáikat sem akarja meghallani, a Metropolon keresztül üzentek neki:

Egyszer idejöhetne Baranyi Krisztina polgármester, hogy lássa, milyen körülmények közé kényszerítenek bennünket.

A Drégely utcai lakók ügye is katasztrofális. Hiába hárították el a veszélyt és dúcolták alá a lépcsőházat a Drégely utca 12.-ben, a helyi lakosoknak továbbra is középkori körülmények között kell nap mint nap élniük. A társasházban több mint ötven ember él, kinti közös vécét használnak, ráadásul patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk, a vakolat is omlik. Az ügy pikantériája, hogy Baranyi Krisztina korábban arra szólított fel mindenkit, hogy ne riogassák az embereket, mivel a Drégely utca 10–12. szám alatti társasházak teljesen biztonságosak. A 9Tv YouTube-felületén azonban máig elérhető videó tanúsága szerint a politikus három éve még teljesen mást gondolt ezekről az épületekről. A 2020-as felvétel alapján a polgármester akkor egész pontosan azt mondta, hogy a Vágóhíd utca 10. és a Drégely utca 10–12. szám alatti házakat le kell bontani, mivel azok életveszélyesekké váltak.

A bontások a Vágóhíd utca 10-zel kezdődnek, azt fogjuk legelőször lebontani. A rangsorok úgy álltak össze, hogy a kerület legrosszabb műszaki állapotában lévő házait vettük legelőre, ahol már életveszélyes lakni

– nyilatkozta korábban Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere.