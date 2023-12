Hatalmas veszélyek fenyegetik a háziállatokat szilveszterkor

Míg sok embernek öröm, addig az állatoknak rémálom is lehet a szilveszteri petárda és tűzijáték. A zaj és légnyomás hatására ugyanis gyakran előfordulhat, hogy a kutyák bepánikolnak, megzavarodnak, és elkóborolnak.

A háziállatok, főként a kutyák ugyanis nincsenek, sőt nem is tudnak hozzászokni petárdák, tűzijátékok robbanásához. Az is előfordulhat, hogy most találkoznak először ezekkel a zajokkal, amitől könnyen életveszélyben érezhetik magukat.

Gyakori tanács, hogy lehetőség szerint szilveszter éjjel ne hagyjuk magára a háziállatokat, engedjük őket be a lakásba, legalább az előszobába, vagy egy felülről is zárt kinti helységbe, akár a garázsba, ahol biztonságban érezhetik magukat.

Fontos, hogy a helység felülről is zárt és lehetőleg hangszigetelt legyen, mivel a pánikba esett állat képes még a kétméteres kerítésen is átugrani. A kutyát is megnyugtatja, ha érzi a gazdája közelségét, ha megoldható, érdemes ilyenkor vele maradni, a közelében lenni.

Amennyiben lehetséges, az esti séta időpontját időzítsük a durrogtatás kezdete elé. Az a legjobb, ha sötétedés után már nem hagyjuk el az állatokkal a lakhelyünket. Emellett fontos, hogy mindenképp pórázon sétáltassuk az ebeket, a nyakörvre pedig jól láthatón rögzíteni kell a gazda címét, telefonszámát. A kerti kutyák esetében fontos, hogy már kora este etessük meg, és engedjük be őket egy zárt, tetővel ellátott helyiségbe.

Azonban ha a háziállat mégis eltűnik, mindenképp fel kell venni a kapcsolatot a helyi állatmenhellyel, és amint lehetséges, fel kell keresni a helyi ebrendészeti telepet is, ugyanis az utcán talált kóbor álltatokat ők fogják be, és sajnos el is altathatják, ha nem keresik őket.

A szilveszterre kiemelten készülnek az állatvédők is, most tizedik alkalommal szervezik meg a Szilveszteri Állatmentő Ügyeletet, amelynek célja, hogy az év végi tűzijáték és petárdázás miatt elszökött kutyákat, macskákat, házi- és vadállatokat minél hamarabb hazajuttassák vagy biztonságba helyezzék.

Ugyanis az év utolsó éjszakáján és újév első napján átlagosan ezer bejelentést kapnak bajba került állatok miatt, amelyeknek csak valamivel több mint fele jut haza.