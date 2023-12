Hollik István: 4 érv, hogy miért mondunk nemet Ukrajna EU-csatlakozására

Négy érven keresztül Hollik István egy Facebookra feltöltött videóban mutatja be, hogy miért mondanak nemet Ukrajna EU-csatlakozására.

Szomorú tény, hogy Ukrajna háborúban áll, ezért sem a határai, sem a lakosság száma nem meghatározható.

Így nem lehet megmondani, hogy kit akarunk felvenni.

– hangsúlyozta első érvként. Hozzátette: Ukrajnában lábbal tapossák a kisebbségi jogokat, amit a magyarok pontosan tudnak.

Második érvként azt vetette fel a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hogy az elmúlt két évben Ukrajna több pénzt kapott Brüsszelből, mint Horvátország, Szlovénia és Magyarország összesen az elmúlt hét évben. De ez a pénz semmit nem változtatott meg, továbbra sincs béke, a harctéren pedig tovább folyik az öldöklés – tette hozzá.

Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, szinte biztos, hogy minden ország nettó befizetővé válik.

Ez azzal járna, hogy senki nem kapna uniós támogatást, csak Ukrajna

– emelte ki Hollik István harmadik érvként. Hozzátette: Ukrajna legalább száznyolcvanhat milliárd euróra számíthatna a csatlakozás után. Brüsszel arról nem akar beszélni, hogy ezt a pénzt a tagállamoknak kéne összeraknia.

Magyarország 1994-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét és az országnak tíz évig tartott, hogy az Unió tagjává válhasson. A többi tagállam is hasonló utat járt be, a csatlakozás mindenhol legalább 6-8 évet vett igénybe.

Soha nem volt kivételezés, soha nem volt gyorsítópálya

– hangsúlyozta utolsó érveként.