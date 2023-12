Uniós pénzeket buktak el Karácsonyék

A Duna-menti Eurovelo 6-os útvonalon elkészült a Gönyű és Komárom közötti, 14 kilométeres szakasz, illetve Dunaalmásnál egy hét és fél kilométeres út is megépült, ezeket már nyáron használhatták a kerékpáros túrázók. Békéscsabán és környékén elkészült a Wenckheim-kastélyokat összekötő húsz kilométeres turista- és kerékpárút, amely a legtöbb szavazatot kapva 2023-ban elnyerte az év kerékpárútja címet.

Összesen valamivel több mint 250 kilométer kerékpárút épült idén,

ami annak is köszönhető, hogy most ér véget az uniós ciklus, és a forrásokat év végéig lehet felhasználni – számolt be Révész Máriusz.

A főpolgármester átgondolatlan biciklisávjai

A Karácsony Gergely főpolgármester nevéhez fűződő, budapesti autós sávok elvételével kialakított kerékpársávokról az államtitkár úgy vélekedett, hogy ezeket sok esetben végiggondolatlanul, egyéb szempontokat figyelmen kívül hagyva alakítottak ki.

– Ha a kerékpáros fejlesztéseket jól csinálják, akkor azok nem a dugókat növelik. Kisebb lesz a dugókban eltöltött idő mennyisége, hiszen ha a jelzőlámpáknál feltorlódott autósok közül csak minden harmadik kerékpárra vagy rollerre száll, akkor a többi autós hamarabb jut át a lámpákon – mutatott rá Révész Máriusz. – A végiggondolt kerékpáros fejlesztésekre nagy szükség van, hiszen ezek nélkül nem lehet növelni a kerékpárral, rollerrel közlekedők számát.

A nyugat-európai mintákkal ellentétben a fővárosi önkormányzat nem rendszerszerűen gondolkodik,

nem fejleszti a kapcsolódó és szükséges infrastruktúrát – fogalmazott.

Karácsonyék kétmilliárdos bukása

Hozzátette, az európai nagyvárosokban például végiggondolják azt is, hogy az autók hol és miként tudnak parkolni. – Budapesten sok esetben festettek fel kerékpársávokat ott, ahol előtte autók parkoltak. Ilyenkor az autók beszorulnak a környező keresztutcákba, amelyek így teljesen élhetetlenné válnak – mondta.

Az államtitkár tájékoztatott arról is, hogy a fővárosi önkormányzat gyakran hivatkozik forráshiányra, miközben 2,2 milliárd forint kerékpáros fejlesztésre szánt uniós forrást nem tudott felhasználni, amit így el is bukott Budapest. Miközben Karácsony Gergely folyamatosan kerékpárosbarát képet próbál festeni magáról, a 2019-ben – még Tarlós István idejében –

a kormánytól kerékpárút-építésre kapott nyolcszázmillió forintot a mai napig nem sikerült felhasználni.

Révész Máriusz hangsúlyozta: a megoldás az, hogy olyan főpolgármestert kell választani, aki képes hosszabb távon, rendszerben gondolkodni.