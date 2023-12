Lévai Anikó: A segélyszervezet közösségét összeköti a tenni akarás és a cselekvő szeretet

„Advent első vasárnapja mindig egy új kezdetet, összefogást jelent, amely újra és újra az első gyertyával, az első mézeskalácsszívvel, az első adománnyal veszi kezdetét”

– hangsúlyozta Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete az eseményen. Lévai Anikó elmondta, a segélyszervezet adománygyűjtő kampánya arra vállalkozik, hogy csillapítsa a közösség lelki, érzelmi és szellemi munícióval enyhíthető éhségét. A segélyszervezet közösségét összeköti a tenni akarás és a cselekvő szeretet – tette hozzá.

– A cselekvő szeretet megmutatkozik abban is, hogy sok olyan program van az ország különböző részein, amelyekbe már azok is becsatlakoztak, immár adományozóként, akik kezdetben még segítséget kaptak a szervezettől – mutatott rá Lévai Anikó.

Kovács Koko István felidézte, hogy immár húsz éve működik együtt a segélyszervezettel. A jószolgálati nagykövet szerint az advent ma már kicsit mást jelent az embereknek, más üzenetet hordoz, ezért oda kell figyelni, hogy megmaradjon ennek az időszaknak az eredeti szándéka: a várakozás, a feltöltődés. – A szeretet ünnepe nem egyenlő az ajándékozás ünnepével

– hangoztatta.

Kovács István Fotó: MTI/Lakatos Péter

Lehel László, a szervezet elnöke elmondta, hogy az évről évre egyre bővülő segélyszervezet nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti egész évben országos intézményhálózatán keresztül, ételt, otthont és esélyt adva a rászorulóknak.

Mintegy háromszázezer adag ételt osztottak az éhezőknek, évente háromszáz krízisben lévő családnak nyújtottak biztonságos menedéket, valamint háromszáz rászoruló gyerek felzárkóztatására szerveztek fejlesztő foglalkozásokat.

Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató ismertetése szerint a 28. alkalommal elindított, december 31-ig tartó pénzadománygyűjtést a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, a 1353-as adományvonal tárcsázásával pedig hívásonként, illetve sms-enként 500 forinttal. Az adományvonalat eddig mintegy 17 ezren tárcsázták, és eddig 8,5 millió forint gyűlt össze.

Továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is. November közepén elindult a Tesco áruházakban is a gyűjtés. A kétszáz áruház hagyományos és önkiszolgáló kasszáinál található 250 forintos adománykuponokból alig húsz nap alatt már csaknem negyvenmillió forint gyűlt össze. A kuponok online is elérhetők 250, 500 és 1000 forint értékben – közölte a kommunikációs igazgató.

Kiemelte, megnyílt a segélyszervezet Adománypontja is az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén, ahol személyesen is lehet adományozni, és országszerte a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba is várják a pénzfelajánlásokat.