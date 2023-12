Milyen tévhitek lengik körbe az adventi időszakot, és mi az igazság?

Bese Gergő atya kifejtette, Krisztus születésével a fényesség érkezik közénk, amely az adventi koszorún is megnyilvánul, amely eredetileg német területről származik, a XIX. századból, német evangélikus keresztényektől. Felelevenítette, hogy az eredeti koszorú különbözött attól, amelyet manapság is használunk, ugyanis akkoriban minden nap meggyújtottak egy gyertyát.

A hagyományos koszorú abban is különbözött a modernektől, hogy az alapja egy kocsi kereke volt, azt díszítették fel zöld ágakkal és tettek rá húsz piros – a hétköznapokra – és 4 fehér gyertyát, amelyeket vasárnapokon gyújtottak meg.

– Innentől jött az a félreértés – ami napjainkban is sokszor különböző tévhiteket szít –, hogy az advent december 1-je és 24-e között tart. Advent egy mozgóünnep, és a hossza is változik. Idén a legrövidebb, mert december 24-ére esik advent negyedik vasárnapja és a szenteste is – szögezte le a plébános.