Puzsér Róbert szerint korrupció volt a Katona József Színház kivételezése a DK-sokkal

A Katona József Színház szokatlan akciójáról egy hete számolt be lapunk, ahogy a teátrum válaszát is közöltük. A színház akkor egyrészt tagadta, hogy politikailag elfogult módon jártak el, majd hosszan sorolták, mely szervezeteknek ajánlottak még fel kedvezményes jegyet. Utóbbiak között viszont nem szerepelt egyetlen más párt sem. Az ügy széles körű felháborodást váltott ki a kulturális életben, a sajtóban és a politikában is.

